Femicidio de Agostina Vega: piden la detención de la madre y hermana de Claudio Barrelier
Los abogados de la familia de Agostina Vega solicitaron además que se detenga a los tres inquilinos de Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio.
La Justicia de Córdoba recibió este miércoles el pedido formal para la detención de la madre y la hermana de Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, de 14 años.
El pedido fue presentado por los abogados del expolicía Gabriel Vega, padre de Agostina, teniendo en cuenta también el rol de otros tres inquilinos que residían en la casa de Claudio Barrelier, ubicada en Juan del Campillo al 800, en el barrio Cofico de Córdoba capital.
Los abogados Fernanda Alaniz y Gino Torreani confirmaron que solicitaron la detención de Viviana Brizuela, la madre de Claudio Barrelier, así como también de una de las hermanas del hombre y de los tres inquilinos.
El pedido está en manos del fiscal Raúl Garzón, pero además Alaniz señaló que "se ordenaron pruebas" tendientes a esclarecer el femicidio que salió a la luz casi una semana después de ocurrido, cuando se produjo el hallazgo del cuerpo de Agostina Vega en un descampado de Ampliación Ferreyra.
Barrelier, el más complicado en el caso por el femicidio Agostina Vega
Claudio Barrelier está imputado como autor material del femicidio de la adolescente, que habría sido abusada, ejecutada y descuartizada en la casa del barrio Cofico en la noche del 24 al 25 de mayo de 2026.
También están detenidos Osvaldo Fassetta, el inquilino de Barrelier de 47 años; Soledad Andreani, administradora del bar Wachitas y quien habría prestado su Ford Ka negro para descartar el cuerpo, y Marianela Palmero, actual pareja de Claudio Barrelier.
Barrelier y Fassetta permanecen alojados en el penal de Cruz del Eje, aislados del resto, al tiempo que las Palmero y Andreani se encuentran en otra cárcel de la provincia de Córdoba.
Sólo Claudio Barrelier enfrenta la acusación por el delito de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por ser cometido en un contexto de violencia de género (femicidio); el resto está imputado por encubrimiento agravado.
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