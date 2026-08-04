Femicidio de Agostina Vega: piden la detención de la madre y hermana de Claudio Barrelier

También están detenidos Osvaldo Fassetta, el inquilino de Barrelier de 47 años; Soledad Andreani, administradora del bar Wachitas y quien habría prestado su Ford Ka negro para descartar el cuerpo, y Marianela Palmero, actual pareja de Claudio Barrelier.

Osvaldo Fassetta, uno de los acusados del femicidio de Agostina.

Barrelier y Fassetta permanecen alojados en el penal de Cruz del Eje, aislados del resto, al tiempo que las Palmero y Andreani se encuentran en otra cárcel de la provincia de Córdoba.

Sólo Claudio Barrelier enfrenta la acusación por el delito de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por ser cometido en un contexto de violencia de género (femicidio); el resto está imputado por encubrimiento agravado.