Femicidio de Agostina Vega: detuvieron a dos inquilinos de Claudio Barrelier por presunto encubrimiento

Carlos Nayi, el abogado de la familia de Agostina Vega, confirmó que la Fiscalía les atribuye "una figura penal dentro de la estructura criminal sumamente severa" que es "encubrimiento agravado por el hecho precedente".

"Y el hecho precedente es el salvaje ataque que surgió esta criaturita de apenas 14 años, según lo que informan los resultados de la autopsia, en un horario comprendido entre la 1 y 1.30 de la madrugada del día 24 de mayo", agregó en declaraciones a El Doce.

Qué reveló el peritaje acústico

Según el letrado “estas personas ingresaron a ese domicilio donde ocupaban la planta alta a las 23.04 del 23 de mayo del corriente año”, y “estuvieron toda la noche hasta la mañana siguiente, 8.54 de la mañana”. “Permanecieron 9 horas y 50 minutos”, remarcó.

También aseguró que de acuerdo a la última pericia realizada hace 48 horas en ese domicilio “se comprobó que emitiendo la canción ´No se ve chingón´ del grupo DesaKTa2 a distintas frecuencias en distintos momentos, perfectamente se podría escuchar desde el lugar donde estaban estas personas”.

“El sentido común indica que es materialmente imposible que estas personas no hayan escuchado, no hayan visto, no hayan percibido a través de sus sentidos algo que era absolutamente anormal”, aseguró Nayi.

“Se les reprocha haber encubierto, haber tapado, haber ocultado, para que no se vea un crimen aberrante, en el cual ellos no han intervenido”, explicó.

Así son seis las personas detenidas en el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega. “La causa, como lo dije desde un primer momento, tiene piso y lo dije en el Neonatal también. Claro, lo que no tiene es techo”, sentenció el abogado.

Por último consideró que “se sigue trabajando activamente con prolijidad” y “con objetividad”.