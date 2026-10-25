Femicidio en Córdoba: los últimos mensajes de Daniela Villalba y las pistas para identificar al sospechoso
La joven de 29 años había hablado con una amiga antes de ser asesinada. Las cámaras registraron al hombre que habría abandonado el edificio con una valija y una alfombra.
La investigación por el femicidio de Daniela Villalba, de 29 años, avanza con el análisis de los últimos mensajes que intercambió con una amiga y el recorrido que realizó el principal sospechoso antes de abandonar el edificio donde fue encontrada muerta, en el barrio Cofico de la ciudad de Córdoba.
Entre las 22 y las 23 del lunes 19 de octubre, la víctima mantuvo una conversación con una amiga que tenía previsto visitarla en su departamento. "Me voy a ocupar, ya te llamo", escribió primero y, minutos después, agregó: "Ya me desocupé". Cuando su amiga le preguntó si podía acercarse, Villalba respondió: "Sí, voy poniendo la pava".
La mujer tardó unos 15 minutos en llegar al edificio y, desde la puerta, comenzó a enviarle mensajes para que le abriera. "Bajá", "Estoy abajo", "Contestame", "¿No me vas a abrir?" y "¿Estás bien?" fueron algunos de los textos que le mandó sin obtener respuesta.
El último mensaje que figura con doble tilde en el celular de Daniela fue registrado a las 22.49. A las 23.15, su amiga volvió a escribirle, pero ese mensaje ya no llegó, según informó El Doce.
A partir de esa secuencia, personas del entorno de la víctima sospechan que el hombre que estaba con ella podría haber estado en el baño o cambiándose de ropa cuando Daniela envió los últimos mensajes, y que el femicidio se habría cometido poco después. Esta hipótesis aún debe ser corroborada por los investigadores.
Las cámaras y el recorrido del femicida
Las cámaras de seguridad registraron a un hombre alto, con gorra y el pelo algo largo, que habría estado en el departamento y luego se retiró del edificio, aunque la calidad de las imágenes dificulta su identificación.
Los investigadores siguieron sus movimientos desde el edificio hasta el centro de Córdoba. En ese trayecto, habría cruzado un puente a pie mientras llevaba una valija y una alfombra, elementos que luego fueron encontrados en la intersección de Sucre y La Rioja.
El recorrido continuó por la calle La Tablada y, de acuerdo con fuentes del caso, las cámaras del edificio central de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) habrían registrado su rostro con mayor claridad. Esas imágenes podrían resultar determinantes para establecer su identidad.
Hasta el momento, el sospechoso no fue detenido y no trascendieron datos oficiales sobre posibles allanamientos. Los investigadores intentan establecer quién es, reconstruir sus movimientos y determinar qué hizo después de abandonar el inmueble.
Un teléfono desaparecido y temor entre los vecinos
Otro dato que complica la investigación es la desaparición del celular de Daniela Villalba, que no fue encontrado en el departamento y que el agresor podría haberse llevado, lo que dificulta el acceso a información sobre sus últimos contactos y movimientos.
La causa también generó preocupación entre los vecinos del edificio, ya que, según denunciaron algunos residentes, el atacante se habría llevado las llaves del departamento y del portón de ingreso principal.
Mientras continúa el análisis de las cámaras y de las pruebas recolectadas, la investigación busca identificar al hombre que aparece en las grabaciones y esclarecer cómo fueron las últimas horas de la víctima. La reconstrucción de sus comunicaciones, el recorrido del sospechoso y los elementos encontrados en la vía pública son algunas de las principales pistas para avanzar en el esclarecimiento del femicidio.
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