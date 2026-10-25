Femicidio en Córdoba: los últimos mensajes de Daniela Villalba y las pistas para identificar al sospechoso

Daniela Villalba, de 29 años, fue encontrada muerta en su departamento del barrio Cofico.

Las cámaras y el recorrido del femicida

Las cámaras de seguridad registraron a un hombre alto, con gorra y el pelo algo largo, que habría estado en el departamento y luego se retiró del edificio, aunque la calidad de las imágenes dificulta su identificación.

Los investigadores siguieron sus movimientos desde el edificio hasta el centro de Córdoba. En ese trayecto, habría cruzado un puente a pie mientras llevaba una valija y una alfombra, elementos que luego fueron encontrados en la intersección de Sucre y La Rioja.

El recorrido continuó por la calle La Tablada y, de acuerdo con fuentes del caso, las cámaras del edificio central de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) habrían registrado su rostro con mayor claridad. Esas imágenes podrían resultar determinantes para establecer su identidad.

Hasta el momento, el sospechoso no fue detenido y no trascendieron datos oficiales sobre posibles allanamientos. Los investigadores intentan establecer quién es, reconstruir sus movimientos y determinar qué hizo después de abandonar el inmueble.

La valija y la alfombra que habría abandonado el sospechoso del femicidio de Daniela Villalba en Córdoba. (Foto: gentileza El Doce).

Un teléfono desaparecido y temor entre los vecinos

Otro dato que complica la investigación es la desaparición del celular de Daniela Villalba, que no fue encontrado en el departamento y que el agresor podría haberse llevado, lo que dificulta el acceso a información sobre sus últimos contactos y movimientos.

La causa también generó preocupación entre los vecinos del edificio, ya que, según denunciaron algunos residentes, el atacante se habría llevado las llaves del departamento y del portón de ingreso principal.

Mientras continúa el análisis de las cámaras y de las pruebas recolectadas, la investigación busca identificar al hombre que aparece en las grabaciones y esclarecer cómo fueron las últimas horas de la víctima. La reconstrucción de sus comunicaciones, el recorrido del sospechoso y los elementos encontrados en la vía pública son algunas de las principales pistas para avanzar en el esclarecimiento del femicidio.