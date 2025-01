Femicidio en Lomas de Zamora: quién era la mujer asesinada en un albergue transitorio

A ella le dedicaba amorosos posteos en Facebook, como el de su cumpleaños más reciente, en el que expresó: "Espero que seas feliz toda la vida. Nada mejor que dormir y despertar a tu lado, verte crecer paso a paso, alegrándome día a día por las cosas que vas aprendiendo. Me dan tantas ganas de llorar al verte crecer tan rápido y a la vez soy tan feliz".

"Sé que no soy la mejor mamá pero sí prometo seguir aprendiendo a hacerte feliz, acompañarte en todo momento, siempre a la par mía. Gracias por enseñarme a ser mamá. Me siento tan afortunada al tenerte. Sos mi mejor regalo de vida", cerró en esa ocasión.

femicidio albergue transitorio

Malena había sido alumna en la Escuela Media N°12 de Lanús y luego había aprendido el oficio de peluquera. De hecho, usaba las redes sociales para mostrar su trabajo.

Horas antes de su femicidio la joven madre publicó en sus redes sociales una foto de su época de boliche con la frase "qué tiempos", pero esa nostalgia no la tenía anclada al pasado: hoy en día se dedicaba a su hija y a su trabajo, y mantenía una relación de noviazgo con un hombre de 26 años llamado Daniel Chamorro Enzo.

Justamente fue con Chamorro con quien se la vio entrar el lunes a las 14.30 al albergue transitorio "Satélite", ubicado en la calle Cosquín al 1800, en Ingeniero Budge. Las cámaras de seguridad del establecimiento los registró entrando y luego se les asignó la habitación número 17, pero tres horas más tarde, pasadas las 17.30, sólo Chamorro emergió del cuarto.

femicidio albergue transitorio

El personal del hotel entró al cuarto apenas se retiró el hombre, y así salió a la luz el femicidio de Malena: su cuerpo estaba recostado sobre el inodoro del baño de la habitación. Tenía una herida de arma blanca en el cuello que ya le había costado la vida.

Efectivos policiales investigaron en un primer momento la escena del femicidio y gracias a la SUBE de Malena se pudo comprobar su identidad.

"Te arrebataron de mis manos, mi amor. Solo pido que no me llamen. No estoy para nadie. Me mataron a mi hija y su asesino fue Enzo Daniel Chamorro", escribió horas más tarde la madre de Malena en Facebook.

Chamorro fue detenido en el cruce de las calles Pereyra Lucena y Estrada, en Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora.