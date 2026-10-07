Femicidio en Mar del Plata: tenía pedido de captura por homicidio y mató a su expareja de un tiro

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que secuestró los dos revólveres: uno calibre 38 largo, marca Smith & Wesson, con la numeración suprimida, y otro calibre 32 largo, marca Italo Gra, también con la numeración eliminada.

El presunto femicida fue detenido. Tenía dos armas de fuego en su poder. Foto: 0223.

La violencia antes del femicidio

Rocía era madre de tres hijos y había perdido recientemente un embarazo que esperaba junto a José. “Estaban por tener un hijo y lo perdió por el tema de que él le pegaba”, contaron al portal 0223 allegados a la víctima, al reconstruir los meses previos al crimen. El relato de la familia incorporó así un nuevo dato a una causa que ya estaba marcada por la violencia y por el pasado criminal del acusado.

Según los testimonios, la relación con Cejas Urbistondo era conflictiva y las peleas eran frecuentes. La pareja convivía desde hacía unos cinco meses y, de acuerdo con el entorno de Rocío, durante ese tiempo ella sufrió distintas situaciones de violencia.

La pérdida del embarazo habría ocurrido en ese contexto. La víctima ya era mamá de tres chicos, un nene de 9 años, una nena de 5 y otro de 3. En el último tiempo no estaba trabajando y atravesaba una situación difícil.

“Se agarraron a las puñaladas y ella se defendió”, contaron sus allegados al referirse a los episodios de violencia que había protagonizado junto al acusado.