Femicidio en Entre Ríos: qué arrojó la autopsia realizada a Daiana Mendieta
Los peritos descartaron la hipótesis de un disparo y confirmaron que la joven entrerriana fue asesinada con un objeto contundente.
El caso de Daiana Mendieta, la joven hallada muerta en la localidad entrerriana de Oro Verde, dio un giro clave tras conocerse el resultado preliminar de la autopsia. Los forenses determinaron que la víctima falleció por un golpe en la cabeza producido con un elemento contundente y con punta, descartando por completo la versión inicial que apuntaba a un disparo.
El informe fue elaborado por los especialistas de la morgue judicial de Oro Verde, quienes precisaron que el traumatismo craneal fue la causa directa de la muerte. El hallazgo desarma la hipótesis inicial de un ataque con arma de fuego y orienta la investigación hacia una agresión física directa.
El principal sospechoso es Gustavo “Pino” Brondino, un trabajador agropecuario de 55 años que fue la última persona en comunicarse con Daiana antes del crimen. Según fuentes judiciales, el hombre se negó a declarar y fue detenido luego de resistirse a un allanamiento en su vivienda. Allí, los investigadores secuestraron una camioneta Toyota Hilux blanca que presentaba manchas de sangre, las cuales están siendo analizadas por peritos de la fiscalía.
La fiscal Emilce Reynoso confirmó que Brondino permanecerá detenido con prisión preventiva por 90 días, mientras se esperan los resultados de las pericias genéticas y toxicológicas. “Las pruebas apuntan a que Mendieta sufrió un golpe letal en la cabeza. Todo indica que fue atacada en un contexto de violencia interpersonal”, explicó una fuente cercana al caso.
El crimen conmocionó a la comunidad de Entre Ríos, que en las últimas horas organizó una marcha para exigir justicia. Familiares y amigos piden el esclarecimiento del hecho y aseguran que la joven no tenía conflictos personales ni antecedentes de amenazas. La investigación continúa bajo secreto de sumario, aunque los peritos confían en que las nuevas pruebas forenses serán determinantes para reconstruir el momento exacto del ataque y confirmar la responsabilidad del único detenido.
