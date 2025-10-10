Femicidio en Entre Ríos: qué arrojó la autopsia realizada a Daiana Mendieta

La fiscal Emilce Reynoso confirmó que Brondino permanecerá detenido con prisión preventiva por 90 días, mientras se esperan los resultados de las pericias genéticas y toxicológicas. “Las pruebas apuntan a que Mendieta sufrió un golpe letal en la cabeza. Todo indica que fue atacada en un contexto de violencia interpersonal”, explicó una fuente cercana al caso.

El crimen conmocionó a la comunidad de Entre Ríos, que en las últimas horas organizó una marcha para exigir justicia. Familiares y amigos piden el esclarecimiento del hecho y aseguran que la joven no tenía conflictos personales ni antecedentes de amenazas. La investigación continúa bajo secreto de sumario, aunque los peritos confían en que las nuevas pruebas forenses serán determinantes para reconstruir el momento exacto del ataque y confirmar la responsabilidad del único detenido.