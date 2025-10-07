Femicidio en Entre Ríos: la desgarradora despedida de las amigas a Daiana Mendieta

amigas daiana mendieta

Quién era Daiana Mendieta, la joven que fue hallada sin vida este martes en un aljibe en Entre Ríos

La Policía de Entre Ríos encontró este martes el cuerpo de Daiana Magalí Mendieta, que había desaparecido el viernes pasado en la localidad de Gobernador Mansilla, departamento Tala. Los restos de la joven fueron hallados en el fondo de un aljibe, por lo que se sospecha que fue víctima de un femicidio.

Daiana, de 22 años, vivía en Gobernador Mansilla, una localidad que en el censo de 2010 tenía casi 2300 habitantes y está comprendida por un área urbana y una rural. Es de suponer que sus vecinos la conocían, al menos de vista, y esa puede ser una pista para esclarecer su posible femicidio.

La joven se había recibido de bachiller en el Instituto Parroquial Mansilla, y en 2024 había obtenido el título de perito clasificadora de granos, lo que podía darle una salida laboral a nivel local.

Algunas personas la conocían por su actividad en Intagram, donde tenía apenas 23 posteos que le valieron 3.000 seguidores, más gente de la que vive en Gobernador Mansilla. En una cuenta privada en la misma red social Daiana le daba espacio a su escritura y a su interés por la astrología.