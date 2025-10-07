Femicidio en Entre Ríos: la desgarradora despedida de las amigas a Daiana Mendieta
Dolor, bronca y pedidos de justicia inundaron las redes sociales tras el hallazgo del cuerpo de la joven de 22 años.
Amigas y familiares despidieron en redes a Daiana Mendieta, quien era intensamente buscada en Entre Ríos y fue hallada muerta en un aljibe. Por el femicidio quedó detenido un Gustavo Brondino, de 55 años.
Al conocerse la trágica noticia del hallazgo del cuerpo de la joven de 22 año en un campo ubicado en un camino rural conocido como Los Zorrinos, que conecta con la Ruta 12 y se encuentra cerca del club de campo El Silencio, a unos cinco kilómetros del acceso a Gobernador Mansilla, amigas y familiares la despidieron y expresaron su bronca en las redes sociales.
"Tu partida nos duele profundamente. Fue un verdadero privilegio haberte conocido, aunque haya sido por poco tiempo. Recordarte es recordar a una persona llena de vida, de sueños y de luz. Tu ausencia no es fruto del destino, sino de una injusticia que nos interpela como sociedad. Que tu memoria sea siempre una voz que inspire respeto, empatía y compromiso con un mundo más justo para todas. Q.E.P.D. Daiana Mendieta. Justicia por vos, justicia por todas", escribió Paula, junto a varias fotos con Mendieta.
Otra amiga, Camila, manifestó: "Por favor, muevan el pueblo, por Daia y por cada una de nuestras hermanas, sobrinas, hijas. ¡Prendan fuego todo, NOS ESTÁN MATANDO! ¡Que paguen los que tienen que pagar! JUSTICIA POR DAIA".
En la misma línea se expresó Milagros: "Y llegó la noticia que no queríamos recibir. Me cuesta creer, hasta se me hace imposible creer y asimilar que acá en Mansilla, en un pueblo tan tranquilo, donde muchas veces vamos a buscar calma, tranquilidad, serenidad, haya pasado esto. Daiana Mendieta, una gurisa como yo, como vos, como todas, una chica tranquila de pueblo. ¿Hasta cuándo? La pregunta que todos nos hacemos: ¿qué está pasando? ¿por qué? Daiana, hoy no solo Entre Ríos te llora, toda la Argentina pide justicia por vos. Y que caigan los culpables".
Quién era Daiana Mendieta, la joven que fue hallada sin vida este martes en un aljibe en Entre Ríos
La Policía de Entre Ríos encontró este martes el cuerpo de Daiana Magalí Mendieta, que había desaparecido el viernes pasado en la localidad de Gobernador Mansilla, departamento Tala. Los restos de la joven fueron hallados en el fondo de un aljibe, por lo que se sospecha que fue víctima de un femicidio.
Daiana, de 22 años, vivía en Gobernador Mansilla, una localidad que en el censo de 2010 tenía casi 2300 habitantes y está comprendida por un área urbana y una rural. Es de suponer que sus vecinos la conocían, al menos de vista, y esa puede ser una pista para esclarecer su posible femicidio.
La joven se había recibido de bachiller en el Instituto Parroquial Mansilla, y en 2024 había obtenido el título de perito clasificadora de granos, lo que podía darle una salida laboral a nivel local.
Algunas personas la conocían por su actividad en Intagram, donde tenía apenas 23 posteos que le valieron 3.000 seguidores, más gente de la que vive en Gobernador Mansilla. En una cuenta privada en la misma red social Daiana le daba espacio a su escritura y a su interés por la astrología.
