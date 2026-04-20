Femicidio en San Francisco Solano: quién es Brian Lestra, buscado por enterrar a su pareja en el patio
El acusado permanece prófugo tras el crimen de Gisele Alejandra Roucco, cuyo cuerpo fue encontrado por su hijo de 12 años en el patio de la vivienda.
La Justicia difundió la identidad y la imagen de Brian Leandro Lestra, señalado como principal sospechoso del femicidio de Gisele Alejandra Roucco.
El hombre, de 31 años, permanece prófugo y es intensamente buscado luego de que el cuerpo de la mujer fuera hallado enterrado en su vivienda, en la localidad bonaerense de San Francisco Solano. Según fuentes de la investigación, se encontraba en situación de calle y atravesaba problemas de consumo; había conocido a la víctima hacía poco más de tres meses y, tras iniciar la relación, ella le permitió mudarse a su domicilio.
Vecinos de la zona habían advertido previamente sobre episodios de violencia en la vivienda, con gritos, discusiones frecuentes y la presencia de personas ajenas en horarios inusuales, lo que generaba preocupación en el barrio.
El testimonio del hijo de la víctima, de 12 años, resultó clave para el avance de la causa. Según se reconstruyó, el niño se presentó en la casa en busca de su madre y el sospechoso le indicó que se encontraba en la Ciudad de Buenos Aires, al día siguiente, al regresar, el hombre le dijo: "No vas a volver a verla". Poco después de esa frase, Lestra abandonó el lugar.
Tras la desaparición del acusado, el menor advirtió que había tierra removida en el patio de la vivienda. En ese sector fue encontrado el cuerpo de Roucco, que el propio niño logró identificar por un tatuaje visible en uno de sus brazos.
La autopsia determinó que la mujer fue asesinada con múltiples puñaladas. A partir de ese resultado, la Justicia intensificó la búsqueda del sospechoso y solicitó que cualquier información sobre su paradero sea comunicada a las autoridades policiales a través del 911 o en la comisaría más cercana.
En el lugar trabajaron efectivos del Grupo Táctico de Operaciones (GTO), la DDI de Lomas de Zamora y la división de Casos Especiales de la Policía Bonaerense, junto a peritos de la Policía Científica. Tras la excavación, se extrajo el cuerpo de una mujer "en avanzado estado de descomposición". Un dato que impactó a los investigadores es que el cadáver tenía "un trapo colocado en la boca", lo que refuerza la hipótesis de un crimen violento.
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