Femicidio en San Francisco Solano: quién es Brian Lestra, buscado por enterrar a su pareja en el patio

La autopsia determinó que la mujer fue asesinada con múltiples puñaladas. A partir de ese resultado, la Justicia intensificó la búsqueda del sospechoso y solicitó que cualquier información sobre su paradero sea comunicada a las autoridades policiales a través del 911 o en la comisaría más cercana.

En el lugar trabajaron efectivos del Grupo Táctico de Operaciones (GTO), la DDI de Lomas de Zamora y la división de Casos Especiales de la Policía Bonaerense, junto a peritos de la Policía Científica. Tras la excavación, se extrajo el cuerpo de una mujer "en avanzado estado de descomposición". Un dato que impactó a los investigadores es que el cadáver tenía "un trapo colocado en la boca", lo que refuerza la hipótesis de un crimen violento.