Horror en San Francisco Solano: un nene encontró el cuerpo de su madre enterrado y buscan a su pareja

Finalmente, este sábado el nene decidió regresar a la casa y dirigirse directamente al lugar donde había visto la tierra removida. Comenzó a excavar por su cuenta hasta que se topó con el macabro hallazgo. En medio de la conmoción, dio aviso a su tía, quien rápidamente se contactó con la policía.

En el lugar trabajaron efectivos del Grupo Táctico de Operaciones (GTO), la DDI de Lomas de Zamora y la división de Casos Especiales de la Policía Bonaerense, junto a peritos de la Policía Científica. Tras la excavación, se extrajo el cuerpo de una mujer "en avanzado estado de descomposición". Un dato que impactó a los investigadores es que el cadáver tenía "un trapo colocado en la boca", lo que refuerza la hipótesis de un crimen violento.

La causa quedó en manos de la Justicia de Lomas de Zamora, que ordenó la realización de la autopsia para determinar la causa de muerte, la data del fallecimiento y confirmar oficialmente la identidad.

En paralelo, se desplegó un operativo para localizar al sospechoso, quien ya fue identificado, pero hasta este lunes continuaba prófugo.

Fuentes del caso indicaron que tanto la víctima como el acusado tenían antecedentes penales, aunque por estas horas el foco está puesto en reconstruir los últimos movimientos y establecer con precisión cómo ocurrió el crimen.