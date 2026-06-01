Femicidio en Temperley: las dolorosas palabras de despedida para Noelia Rivero tras el crimen

Mientras la Policía negociaba desde el exterior, Rivero manifestaba que se encontraba bien, aunque aseguraba que no podía abandonar la vivienda. Frente a la negativa de Núñez a entregarse, la fiscalía interviniente autorizó el ingreso forzado al inmueble.

Con la colaboración de un familiar que facilitó una copia de la llave, los agentes lograron acceder a la propiedad a través de los techos y de un pasillo lateral. Una vez dentro, escucharon gritos provenientes de una de las habitaciones.

Al ingresar al ambiente encontraron a la joven con múltiples heridas de arma blanca en el pecho y la espalda. Minutos después, personal del SAME constató su fallecimiento.

Por su parte, el agresor presentaba cortes superficiales en las muñecas y el cuello. Tras ser reducido, fue trasladado bajo custodia policial al Hospital Gandulfo, donde recibió atención médica antes de quedar detenido.

Durante el procedimiento se secuestró el cuchillo que habría sido utilizado para cometer el crimen. La investigación quedó a cargo de la UFI N°17 y del Juzgado de Garantías N°3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, en una causa caratulada como homicidio agravado por el vínculo en contexto de violencia de género.

El femicidio de Noelia Rivero se suma a una larga y triste lista de crímenes por violencia de género registrados en el país y vuelve a encender las alarmas en la antesala de una nueva jornada de Ni Una Menos. Durante el último fin de semana también conmocionaron los casos de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada asesinada por Claudio Barrelier en Córdoba, y el de Dulce María Beatriz Candia, la joven de 17 años encontrada muerta en Eldorado, Misiones.

Las dolorosas palabras de despedida para Noelia Rivero

El atroz femicidio generó una profunda indignación y tristeza en todo el partido de Lomas de Zamora. A través de las redes sociales, comenzaron a circular las dolorosas palabras de despedida dedicadas a la víctima, donde sus familiares invitaron a la comunidad a acompañarlos en este difícil momento. "Su luz, su alegría y su amor quedarán para siempre en nuestros corazones", reza el desgarrador mensaje de la familia, convocando al velatorio en la Cochería Olguín de la localidad de Llavallol.