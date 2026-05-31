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Femicidio de Agostina Vega EN VIVO: minuto a minuto, dónde estaba el cuerpo, cómo murió la adolescente de 14 años

Muerte de Agostina Vega EN VIVO: minuto a minuto

Muerte de Agostina Vega EN VIVO: minuto a minuto, dónde estaba el cuerpo, cómo murió la adolescente de 14 años
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Sociedad
Agostina Vega
Córdoba

Tras una semana de intensa búsqueda en Córdoba, confirmaron el hallazgo del cuerpo de Agostina Vega. Habría sido descuartizada por el único detenido del caso.

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La noticia más triste sacude a la provincia de Córdoba tras confirmarse el asesinato de Agostina Vega. La adolescente fue encontrada sin vida este sábado tras varios días de intensa búsqueda que movilizó a la comunidad y fuerzas de seguridad.

  • El trágico desenlace: El abogado del padre le confirmó que los restos de la menor de 14 años fueron hallados tras casi una semana de rastrillajes.

  • La escena del hallazgo: El cuerpo apareció en un descampado que ya había sido relevado por las autoridades y donde había estado Claudio Barrelier, quien permanece como el único detenido en la causa.

  • Detalles escalofriantes: Fuentes de la investigación indicaron que la víctima habría sido descuartizada, ya que se hallaron partes del cuerpo ocultas en bolsas de consorcio dentro de un tacho de pintura de 20 litros.

  • La mecánica del ocultamiento: Los investigadores sospechan que el acusado retiró los restos de su propia vivienda el pasado lunes y los trasladó ocultos en un vehículo hasta el lugar.

  • El fin de la búsqueda: La joven había sido vista con vida por última vez la noche del sábado 23 de mayo, hecho que activó los protocolos especiales y generó una fuerte movilización social para dar con su paradero.

Los detalles del femicidio de Agostina Vega minuto a minuto

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El Servicio Penitenciario aclaró cómo está Claudio Barrelier

El Servicio Penitenciario de Córdoba emitió un comunicado oficial este domingo por la tarde para brindar precisiones sobre el estado de salud de Claudio Barrelier, el único detenido y principal sospechoso por el conmocionante femicidio de la adolescente Agostina Vega.

La aclaración de la entidad surge tras la fuerte difusión de versiones en redes sociales y medios de comunicación que aseguraban que el interno había intentado quitarse la vida dentro de su lugar de reclusión.

Desde el organismo provincial desmintieron de manera categórica dichos rumores, calificando la información de falsa. Según explicaron las autoridades, Barrelier no protagonizó ningún intento de suicidio, sino que su traslado y actual condición médica responden a una medida estrictamente preventiva.

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Claudio Barrelier habría tenido un brote en la cárcel

Claudio Barrelier, el único detenido por el femicidio de Agostina Vega, habría tenido un brote, motivo por el que permanece alojado en el pabellón psiquiátrico del penal de Bouwer bajo estricta vigilancia. Previamente había trascendido que intentó quitarse la vida, algo que fue desmentido por el Servicio Penitenciario de Córdoba.

Según informó A24, las autoridades penitenciarias dispusieron medidas especiales de seguimiento sobre el acusado mientras avanza la investigación judicial.

La decisión habría sido adoptada luego de que detectaran que Barrelier tenía signos de que pudiera intentar atentar contra su vida durante su detención, una situación que motivó la intervención de profesionales especializados para monitorear su estado de salud mental.

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La madre de Claudio Barrelier rompió el silencio tras el femicidio de Agostina Vega: "Que me explique por qué"

La madre de Claudio Barrelier, el único detenido por el femicidio de Agostina Vega, habló por primera vez tras el hallazgo del cuerpo de la adolescente, aseguró que necesita una explicación sobre lo ocurrido y sostuvo que desconocía los antecedentes judiciales que registraba el acusado.

En una entrevista con Infobae, Viviana Brizuela relató el impacto que tuvo la noticia en su entorno familiar y reconoció que atraviesa momentos de profunda conmoción desde que la investigación apuntó contra su hijo como principal sospechoso del crimen.

Según contó, el hallazgo de Agostina coincidió con el día de su cumpleaños número 61, una jornada que transcurrió entre el dolor, la incertidumbre y las repercusiones del caso.

En este contexto, la mujer aseguró que no logra comprender lo ocurrido y que necesita hablar con su Barrelier: "Todavía estoy en shock. Me cuesta creer todo esto. No quiero prender la televisión", sostuvo.

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Piden apartar al fiscal Raúl Garzón del caso Agostina Vega por "soberbia y falta de empatía"

En medio de la búsqueda de justicia por el crimen de Agostina Vega, el fiscal Raúl Garzón ofreció una polémica conferencia de prensa este sábado, tras el hallazgo del cuerpo de la adolescente de 14 años en Córdoba. A raíz de esto, legisladores radicales elevaron un pedido para que sea apartado del caso por "soberbia y falta de empatía".

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El padre de Agostina Vega pidió que se agraven las acusaciones contra Claudio Barrelier

La familia paterna de Agostina Vega pidió que la Justicia avance con una recalificación de la imputación contra Claudio Barrelier, el único detenido por el femicidio de la adolescente de 14 años.

El planteo fue realizado por el abogado Gino Torreani, representante de Gabriel Vega, padre de la víctima, quien aseguró que la causa atraviesa una nueva etapa tras la confirmación de la muerte de la adolescente.

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Cómo encontraron el cuerpo de Agostina Vega

Se confirmó la peor noticia con el hallazgo del cuerpo de Agostina Vega. La adolescente de 14 años estaba desaparecida en Córdoba desde hace una semana.

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Crimen de Agostina Vega: por qué la Justicia apunta a la madre

Agostina Vega fue hallada sin vida en un descampado de Córdoba, tras una semana de intensa búsqueda. El único detenido es Claudio Barrelier.

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