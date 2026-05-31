Femicidio de Agostina Vega EN VIVO: minuto a minuto, dónde estaba el cuerpo, cómo murió la adolescente de 14 años

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El Servicio Penitenciario aclaró cómo está Claudio Barrelier

El Servicio Penitenciario de Córdoba emitió un comunicado oficial este domingo por la tarde para brindar precisiones sobre el estado de salud de Claudio Barrelier, el único detenido y principal sospechoso por el conmocionante femicidio de la adolescente Agostina Vega.

La aclaración de la entidad surge tras la fuerte difusión de versiones en redes sociales y medios de comunicación que aseguraban que el interno había intentado quitarse la vida dentro de su lugar de reclusión.

Desde el organismo provincial desmintieron de manera categórica dichos rumores, calificando la información de falsa. Según explicaron las autoridades, Barrelier no protagonizó ningún intento de suicidio, sino que su traslado y actual condición médica responden a una medida estrictamente preventiva.

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