El policía detenido por el femicidio de su exsuegra tenía una condena por violencia de género

El ex policía de la bonaerense Nataniel Thierry Schouten, de 39 años, fue detenido este fin de semana por el femicidio de su ex suegra, Marcela Costilch, y por atacar con un palo a su ex pareja , en la localidad de General Belgrano, provincia de Buenos Aires, ya contaba con una condena por violencia de género en 2013.