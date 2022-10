Excarcelaron al acusado por el femicidio de Anahí Benítez

Qué dice el fallo de Casación

No obstante, en el fallo de seis páginas, los jueces Daniel Carral y Ricardo Maidana le impusieron "la prohibición de salida del país (con la debida comunicación a la Dirección Nacional de Migraciones)" y "la obligación de comparecer en forma mensual ante ese organismo jurisdiccional".

"No puede pasarse por alto que la prisión preventiva que lleva más de cinco años sin que exista un juicio que se haya expedido en punto a la culpabilidad del acusado, responde a circunstancias exclusivamente imputadas a déficits del Estado, aquellos que dieran motivo a la nulidad del pronunciamiento jurisdiccional decidido por esta Sala", explicaron los magistrados.

Y añadieron que "de allí que los parámetros vinculados con la gravedad de la conducta atribuida al acusado y la magnitud de la pena en expectativa, que en la primera etapa de la investigación resultaban válidos para el sostenimiento de la medida de coerción dispuesta, no pueden serlo luego de transcurridos cinco años del inicio del proceso, cuando como se dijera, la causa por la cual no se arribó al dictado de un pronunciamiento definitivo obedece a motivos ajenos a quien fue privado de su libertad por todo ese tiempo".

anahi benitez.jpg Anahí Benítez tenía 16 años cuando fue víctima de un femicidio: su cuerpo apareció en una reserva de Lomas de Zamora

El femicidio de Anahí Benítez

Anahí, de 16 años, fue vista por última vez el 29 de julio de 2017 cuando salió de su casa de Parque Barón, en Lomas de Zamora, para dar un paseo, y el 4 de agosto su cadáver fue encontrado desnudo, con lesiones cortantes y golpes en la cabeza, enterrado en la Reserva Natural Santa Catalina.

La autopsia determinó que fue estrangulada, que le habían suministrado drogas y que, en esas condiciones, había sido abusada.

Por el femicidio, Bazán fue condenado a la pena máxima en junio de 2020 pero en diciembre de 2021 la misma Sala I del Tribunal de Casación Penal bonaerense anuló ese fallo y ordenó que se realizara un nuevo juicio oral en el que, además, deberá ser juzgado Villalba.

Sentencia anulada

Los jueces Carral y Maidana anularon la sentencia del TOC 7 que había considerado a Bazán culpable de los delitos de "privación ilegal de la libertad agravada y homicidio triplemente agravado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género" (femicidio), y como "partícipe necesario" de un "abuso sexual agravado por acceso carnal".

"Encuentro probada la infracción a la garantía de imparcialidad judicial, puesta de manifiesto en el particular sesgo de los jueces al examinar la evidencia y motivar el veredicto de culpabilidad del acusado, como también en la intervención que tuvieron durante la práctica de la prueba, desviándose del rol que como terceros desinteresados debían cumplir en el marco de un proceso penal adecuado", resaltó Carral en esa resolución.

Luego del fallo de Casación, la abogada Fau solicitó la excarcelación del imputado ya que el nuevo juicio oral no iba a realizarse en la brevedad y, además, afirmó que no existen riesgos procesales por parte del acusado, que tiene domicilio fijo y no cuenta con otros antecedentes penales.

No obstante, en julio de este año el TOC 7, por mayoría, había rechazado una morigeración de la prisión preventiva, por lo que la defensora insistió en la instancia superior que ahora convalidó su petición.