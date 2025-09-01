Fentanilo adulterado: la OMS emitió una advertencia y ordenó su retiro inmediato

Por esa razón, se sugiere no solo el retiro inmediato de los lotes identificados, sino también una vigilancia reforzada de toda la línea de inyectables que haya circulado en este período. El organismo internacional pidió a los sistemas de salud que refuercen los controles en las cadenas de suministro formales e informales, ya que no se descarta que parte de los medicamentos contaminados se encuentre en otros mercados de la región.

También se exhortó a los profesionales médicos y farmacéuticos a mantenerse atentos ante posibles efectos adversos en pacientes que recibieron tratamientos con fentanilo de estas procedencias.

Además, aconsejó a la población no utilizar productos de los laboratorios involucrados y, en caso de haberlo hecho, buscar atención médica inmediata frente a cualquier síntoma inusual. Los centros de toxicología y las autoridades sanitarias locales ya fueron notificados para canalizar consultas y reportes.