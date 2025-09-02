Tandil: una chica de 18 años fue asesinada de un puntazo a la salida de un boliche

Según explicaron los investigadores, primero el agresor atacó a un joven por la espalda antes de asestar el puntazo mortal a Milagros, una acción que quedó registrada por las cámaras municipales.

Como consecuencia de la agresión, el herido, identificado como E.D., sufrió una lesión cortante cerca de la columna, debajo el omóplato izquierdo.

Luego, Sánchez continuó su camino hacia la posición de Milagros, a quien luego de tener un breve diálogo sobre un cantante, le dio una puñalada en el cuello y le causó la muerte.

Los testigos afirmaron que no existía relación entre la víctima y el responsable del crimen. Por esa razón, el móvil del ataque es, por estas horas, un misterio.

La Policía había detenido a un joven de 18 años por su posible vínculo con el hecho, aunque tras revisar el material fílmico este quedó en libertad.

Por su parte, el resultado de la autopsia practicada al cuerpo de Milagros este domingo en la morgue judicial de Azul, concluyó que la mujer murió por una puñalada dirigida al cuello que seccionó la arteria carótida y parcialmente la traquea, lo que produjo una hemorragia masiva aguda (shock hipovolémico agudo) que causó su muerte.

crimen qunaipe tandil detenido

Qué se sabe del hombre que atacó a dos jóvenes y asesinó a Milagros Quenaipe

La investigación se apoyó en las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal, que captaron el momento en que el sospechoso escapaba de la escena. Con esas imágenes, la policía logró seguir su rastro hasta un domicilio ubicado en calle Alem al 1300, a unos 300 metros del lugar del homicidio. Allí fue detenido Wilson Sánchez, de 23 años y oriundo de Misiones, que vivía frente al Hospital de Niños tandilense.

En paralelo, personal del Grupo Táctico Operativo de la comisaría local realizó un rastrillaje por la zona del crimen y encontró el arma homicida sobre calle Uriburu, en la vereda opuesta al edificio de tribunales. El cuchillo fue secuestrado para su análisis. La causa quedó caratulada como homicidio, y está en manos de la UFI N° 12 Descentralizada del Departamento Judicial Azul, a cargo del fiscal Damián Borean.

El brutal asesinato de Milagros generó consternación en la comunidad tandilense, que todavía intenta comprender cómo un episodio de estas características pudo ocurrir en plena calle y sin que existiera una relación previa entre víctima y victimario.