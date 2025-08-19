Muertes por fentanilo contaminado: salieron a la luz irregularidades de la farmacéutica HLB Pharma

En total hay 30 miembros de la familia trabajando en las empresas del grupo: por ejemplo, Nilda García Furfaro, la madre de Ariel, fue presidente de HLB Pharma y aún aparece como dueña del departamento sobre la calle Yerbal, en la Ciudad de Buenos Aires, que sirve de domicilio fiscal de esa compañía.

HLB Pharma tiene sus oficinas administrativas en una propiedad ubicada en el partido bonaerense de San Isidro, como consta en los registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y en ese mismo lugar funciona la Fundación HLB Pharma.

Fashbender indicó además que la Justicia Federal en La Plata espera que el miércoles de esta semana llegue el "estudio del batch record" de "los dos lotes de fentanilo contaminado producidos en el laboratorio Ramallo", para determinar si efectivamente se utilizaron en los pacientes de terapia intensiva que fallecieron por complicaciones derivadas del uso de esa droga.