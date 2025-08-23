Feriados 2025: la lista completa de los días de descanso que quedan en Argentina
Los argentinos deberán esperar un poco más para el próximo fin de semana largo, mientras se acerca la cuenta regresiva de los feriados 2025.
Los próximos feriados y fin de semana largo marcan la cuenta regresiva del 2025 y quedan cada vez menos días para disfrutar de un descanso extra. Muchos argentinos ya comenzaron a planificar sus escapadas, viajes cortos o actividades de ocio, revisando con atención el calendario para organizarse y aprovechar al máximo los feriados nacionales.
Estas fechas no solo permiten desconectarse de la rutina, sino que también representan la oportunidad ideal para recorrer destinos cercanos, compartir con familia y amigos o conocer nuevas propuestas culturales y recreativas en todo el país.
Cuándo será el próximo feriado nacional
El próximo feriado nacional será el 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, una fecha que busca valorar la pluralidad de culturas en Argentina y reconocer la importancia de los pueblos originarios en la construcción de la identidad nacional. Este año el 12 de octubre cae domingo y, al tratarse de un feriado no trasladable, quienes ya descansan los domingos no tendrán un día libre adicional.
Originalmente conocido como Día de la Raza, este día recordaba el primer contacto registrado entre europeos y americanos en 1492, cuando la expedición de Cristóbal Colón llegó a Guanahani, en las Bahamas, y se encontró con los pueblos de etnia taína.
Mediante el Decreto 1584/2010, publicado durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se cambió la denominación a Día del Respeto a la Diversidad Cultural, dejando de celebrar la conquista europea y transformando la fecha en un momento de reflexión histórica y diálogo intercultural. Así, el 12 de octubre honra la riqueza cultural de los pueblos indígenas y afrodescendientes y su aporte a la identidad argentina.
Calendario de feriados 2025
Feriados inamovibles
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables
- 12 de octubre: Día de la Raza
- 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)
Feriados con fines turísticos
- 21 de noviembre
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario