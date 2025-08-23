Feriados 2025: la lista completa de los días de descanso que quedan en Argentina

Cuándo será el próximo feriado nacional

El próximo feriado nacional será el 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, una fecha que busca valorar la pluralidad de culturas en Argentina y reconocer la importancia de los pueblos originarios en la construcción de la identidad nacional. Este año el 12 de octubre cae domingo y, al tratarse de un feriado no trasladable, quienes ya descansan los domingos no tendrán un día libre adicional.