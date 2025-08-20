Todos los feriados que quedan en 2025 para aprovechar y descansar

De todos, el más esperado es el de noviembre, que regala cuatro días completos de descanso. Es el único finde XXL del año, perfecto para animarse a un viaje más largo o para tomarse un verdadero respiro antes de la llegada de diciembre, con su intensidad de fiestas y cierre de actividades.

El fin de semana de diciembre, por su parte, aparece como la oportunidad ideal para disfrutar de escapadas cortas a la playa o la montaña, justo cuando el clima empieza a ser más cálido. Agosto, en cambio, suele ser elegido por quienes buscan aprovechar la nieve y los paisajes invernales en la Patagonia.