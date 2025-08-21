Muy esperado: el feriado por el viernes 29 de agosto que conforma un fin de semana largo
Un nuevo fin de semana largo se suma al calendario de agosto y será una oportunidad ideal para descansar o hacer una escapada corta.
Este nuevo día no laborable representa una oportunidad inesperada en el calendario de 2025. Después del homenaje a San Martín, miles de personas vuelven a mirar con entusiasmo las fechas, ya que no suele ser común contar con tantos descansos en el mismo mes.
El anuncio se convirtió en tema de conversación porque muchos se preguntan quiénes podrán aprovecharlo realmente. ¿Se trata de un feriado nacional? ¿O es una medida que beneficia a un grupo más reducido de habitantes? La confirmación oficial despeja dudas y aclara el alcance de este descanso extendido.
Lo cierto es que se trata de una jornada que tendrá impacto directo en una comunidad particular, aunque no todos en el país tendrán ese beneficio. Sin embargo, para quienes vivan cerca, también se perfila como una excelente oportunidad para una escapada de fin de semana.
Decretan feriado el 29 de agosto: dónde y porqué
El municipio de La Angelita, en el partido bonaerense de General Arenales, decretó el feriado por el aniversario fundacional de la localidad, que este año celebra 99 años. Reconocida como “la pequeña Siria” por su fuerte herencia cultural árabe, el pueblo vive la fecha como una verdadera fiesta.
La medida establece que será obligatorio para la administración pública, mientras que tendrá carácter optativo para bancos, comercios e industrias privadas. Además, las celebraciones incluirán actividades culturales, gastronómicas y sociales que refuerzan la identidad local.
Calendario de feriados 2025
A nivel nacional, septiembre y octubre no aportan fines de semana largos. El próximo feriado trasladable será el 12 de octubre (Día de la Diversidad Cultural), aunque al caer domingo no generará descanso extra.
Las siguientes pausas largas confirmadas son:
21 al 24 de noviembre: fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional.
6 al 8 de diciembre: fin de semana largo por la Inmaculada Concepción de María.
25 de diciembre: Navidad (inamovible, jueves).
