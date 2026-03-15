Feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo de cuatro días en marzo y abril
Tras el Carnaval, llegan nuevos descansos extendidos por el Día de la Memoria y Semana Santa. Conocé las fechas exactas y cómo se pagan los días no laborables.
El 2026 arrancó a todo ritmo y, después de los feriados de Carnaval en febrero, los argentinos ya planifican su próximo fin de semana largo. La buena noticia es que marzo ofrece un descanso prolongado de cuatro días, ideal para viajar o relajarse sin esperar demasiado.
Los feriados de abril 2026
El primer fin de semana largo del año se extenderá del sábado 21 al martes 24 de marzo, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Este descanso prolongado combina el fin de semana habitual con un día no laborable y un feriado nacional, generando un puente ideal para viajar o relajarse:
- Sábado 21 y domingo 22: fin de semana regular.
- Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos, sujeto a decisión del empleador (excepto bancos y sector público).
- Martes 24 de marzo: feriado nacional inamovible, con pago doble para quienes trabajen.
Abril también promete un fin de semana largo destacado, del jueves 2 al domingo 5, gracias a la coincidencia de fechas significativas:
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo.
Este escenario ofrece la oportunidad perfecta para escapadas cortas, desde rutas del vino en Mendoza hasta destinos de montaña como Potrerillos, fortaleciendo el turismo interno y el dinamismo de la economía local en el primer semestre del 2026.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- 2 y 3 de abril: Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
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