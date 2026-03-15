Feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo de cuatro días en marzo y abril

Los feriados de abril 2026

El primer fin de semana largo del año se extenderá del sábado 21 al martes 24 de marzo, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Este descanso prolongado combina el fin de semana habitual con un día no laborable y un feriado nacional, generando un puente ideal para viajar o relajarse: