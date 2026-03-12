Feriado del 18 de marzo: quiénes tendrán un nuevo día de descanso antes del fin de semana largo de cuatro días

actos oficiales

En este tipo de feriados municipales, las oficinas públicas y algunas entidades financieras permanecen cerradas, mientras que muchas familias aprovechan el día para participar en los festejos o simplemente disfrutar de una pausa en la rutina.

Es importante tener en cuenta que el feriado solo rige dentro del partido de Punta Indio, por lo que en el resto del país la jornada del 18 de marzo se desarrolla con normalidad.

Calendario de feriados 2026

Además de estos feriados locales, el calendario argentino cuenta con varias fechas nacionales que se repiten todos los años.

Feriados inamovibles 2026

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

17 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables 2026

17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Estos feriados se suman a los días no laborables y celebraciones locales que, como ocurre con Verónica en Punta Indio, forman parte de las tradiciones y la historia de cada comunidad en Argentina.