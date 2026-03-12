Feriado del 18 de marzo: quiénes tendrán un nuevo día de descanso antes del fin de semana largo de cuatro días
En el calendario argentino existen feriados que aplican a todo el país, pero también hay jornadas especiales que solo corresponden a determinadas ciudades o localidades
Estos días suelen pasar desapercibidos para la mayoría de los trabajadores, aunque para quienes viven allí representan un descanso extra en medio de la semana.
Durante marzo de 2026, una comunidad de la provincia de Buenos Aires tendrá justamente uno de estos días no laborables. Se trata de una fecha especial que corta la semana laboral para miles de vecinos y se suma al calendario local de celebraciones.
Los motivos del feriado del 18 de marzo
El miércoles 18 de marzo de 2026 será feriado en la localidad de Verónica, ubicada en el partido bonaerense de Punta Indio.
La razón es la conmemoración del aniversario fundacional del pueblo, una fecha que cada año se celebra con actividades organizadas por instituciones locales y autoridades municipales.
Durante esa jornada suelen realizarse:
-
actos oficiales
encuentros culturales
celebraciones comunitarias
actividades organizadas por escuelas y asociaciones locales
En este tipo de feriados municipales, las oficinas públicas y algunas entidades financieras permanecen cerradas, mientras que muchas familias aprovechan el día para participar en los festejos o simplemente disfrutar de una pausa en la rutina.
Es importante tener en cuenta que el feriado solo rige dentro del partido de Punta Indio, por lo que en el resto del país la jornada del 18 de marzo se desarrolla con normalidad.
Calendario de feriados 2026
Además de estos feriados locales, el calendario argentino cuenta con varias fechas nacionales que se repiten todos los años.
Feriados inamovibles 2026
-
24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
17 de abril: Viernes Santo
1 de mayo: Día del Trabajador
25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
9 de julio: Día de la Independencia
8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables 2026
-
17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Estos feriados se suman a los días no laborables y celebraciones locales que, como ocurre con Verónica en Punta Indio, forman parte de las tradiciones y la historia de cada comunidad en Argentina.
