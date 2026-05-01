Alerta naranja del SMN por fuertes tormentas y gélidas heladas en un fin de semana a puro frío
El SMN emitió alerta naranja por tormentas en el Litoral para el viernes. Desde el sábado ingresará aire polar que traerá un drástico descenso de temperatura.
El fin de semana largo mostrará un abrupto cambio meteorológico en Argentina con alerta naranja. El ciclo comenzará este viernes con intensas lluvias y aire cálido sobre el noreste del país, y continuará con una marcada irrupción de aire frío que avanzará desde la Patagonia hacia la región Pampeana y que terminará congelando el clima.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya emitió una alerta naranja por tormentas fuertes para la provincia de Corrientes durante todo el viernes. Asimismo, el norte de Entre Ríos, el noreste de Santa Fe y el este de las provincias de Chaco y Formosa quedarán bajo alerta amarilla. Los acumulados de lluvia podrán alcanzar valores de hasta 110 milímetros en el sector más activo, con posible caída de granizo, ráfagas intensas y abundante actividad eléctrica.
Alerta naranja sábado y domingo por fuertes heladas en el país
A partir del sábado, el escenario climático cambiará por completo. Tras el paso del sistema frontal, ingresará una masa de aire polar desde el sudoeste que provocará un fuerte y marcado descenso térmico en el centro y sur del país. Se esperan heladas extendidas sobre toda la Patagonia, con proyección hacia el sur de la provincia de Buenos Aires y La Pampa.
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Esta transición será abrupta y tendrá un impacto directo tanto en la actividad agropecuaria como en la vida cotidiana. Las temperaturas mínimas serán las más frías del fin de semana, con una amplia zona que registrará valores entre 0 °C y 4 °C (e incluso bajo cero), abarcando toda la Patagonia, el sur bonaerense, La Pampa y la cordillera.
Finalmente, para el día domingo se espera que se retiren definitivamente las lluvias de la franja norte, aunque la masa de aire frío persistirá. La región Pampeana volverá a tener mañanas gélidas con mínimas de entre 1 °C y 5 °C, mientras que las máximas en la zona norte del país no lograrán recuperarse y quedarán varios grados por debajo de los registros del viernes.
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