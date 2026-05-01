Alerta naranja del SMN por fuertes tormentas y gélidas heladas en un fin de semana a puro frío

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya emitió una alerta naranja por tormentas fuertes para la provincia de Corrientes durante todo el viernes. Asimismo, el norte de Entre Ríos, el noreste de Santa Fe y el este de las provincias de Chaco y Formosa quedarán bajo alerta amarilla. Los acumulados de lluvia podrán alcanzar valores de hasta 110 milímetros en el sector más activo, con posible caída de granizo, ráfagas intensas y abundante actividad eléctrica.