El feriado decretado para el 22 de agosto y que conformará un fin de semana largo

Será obligatorio para empleados públicos y trabajadores del Banco Provincia, mientras que el sector privado podrá adherir de forma optativa. Esta jornada de descanso extra se suma al calendario de feriados 2025, beneficiando exclusivamente a quienes viven o trabajan en la zona. La fecha recuerda la promulgación de la ley que dio origen al partido en 1916 y, desde entonces, se celebra con actos oficiales, actividades culturales y festejos que reflejan el orgullo local.