El feriado decretado para el 22 de agosto y que conformará un fin de semana largo
Ya se conoció quiénes tendrán la suerte de disfrutar un merecido feriado extra el próximo 22 de agosto.
Los feriados siguen sumando días de descanso en Argentina, y una nueva fecha se confirmó para quienes podrán disfrutar de un fin de semana largo el viernes 22 de agosto de 2025 en el municipio bonaerense de Adolfo Gonzales Chaves. La medida, oficializada por decreto local, establece un feriado municipal en conmemoración del aniversario de fundación del partido.
Será obligatorio para empleados públicos y trabajadores del Banco Provincia, mientras que el sector privado podrá adherir de forma optativa. Esta jornada de descanso extra se suma al calendario de feriados 2025, beneficiando exclusivamente a quienes viven o trabajan en la zona. La fecha recuerda la promulgación de la ley que dio origen al partido en 1916 y, desde entonces, se celebra con actos oficiales, actividades culturales y festejos que reflejan el orgullo local.
Feriado del 22 de agosto: motivos y quiénes se benefician
Además del feriado local en Adolfo Gonzales Chaves, se viene un nuevo feriado nacional que beneficiará a millones de argentinos: será el viernes 15 de agosto, en homenaje al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Aunque la fecha original es el 17, el Gobierno decidió moverla para crear un fin de semana largo en todo el país.
Este descanso extendido representa una de las últimas chances del año para cortar la rutina con una pausa durante la semana. Luego del 15 de agosto, no habrá más feriados nacionales en días hábiles hasta noviembre, por lo que esta fecha será ideal para quienes buscan una escapada o simplemente tomarse un respiro antes de fin de año.
Calendario de feriados del 2025
Feriados inamovibles
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
- 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín
- 12 de octubre: Día de la Diversidad Cultural
- 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Feriados con fines turísticos
- 15 de agosto
- 21 de noviembre
