Feriados: los nuevos días no laborables agregados al calendario de agosto

Feriados en agosto

Durante agosto de 2025, todas las jornadas en las que se realicen festividades locales en los distintos municipios de Buenos Aires serán consideradas días no laborables para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Para la industria, el comercio y otras actividades, estos días funcionarán como feriados optativos. A continuación, te detallamos cuáles son estas fechas.