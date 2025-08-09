Feriados: los nuevos días no laborables agregados al calendario de agosto
Agosto suma feriados en varias localidades bonaerenses. Enterate cuáles son y quiénes tendrán el día libre para aprovechar.
En un agosto cargado de feriados y fines de semana largos, varios municipios de Buenos Aires se preparan para disfrutar de un merecido descanso local. Aunque estos días feriados no afectan a toda la provincia de Buenos Aires, generan un importante movimiento turístico y modifican la rutina habitual de cada comunidad.
Estas celebraciones regionales convierten los primeros días del mes en ocasiones especiales. Distintas localidades y partidos bonaerenses recuerdan fechas fundacionales o festejan a sus santos patronos, sumando tradición y alegría a la agenda de la provincia de Buenos Aires.
Feriados en agosto
Durante agosto de 2025, todas las jornadas en las que se realicen festividades locales en los distintos municipios de Buenos Aires serán consideradas días no laborables para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Para la industria, el comercio y otras actividades, estos días funcionarán como feriados optativos. A continuación, te detallamos cuáles son estas fechas.
- 10 de agosto: 12 de Octubre - Nueve de Julio: aniversario fundacional / Barrio Peluffo - Cañuelas: aniversario fundacional
- 14 de agosto: Bartolomé Bavio - Magdalena: aniversario fundacional
- 15 de agosto: Germania - Gral. Pinto: aniversario fundacional / French - Nueve de Julio: patronal / Las Toscas - Lincoln: patronal / Blaquier - F. Ameghino: patronal
- 16 de agosto: Porvenir - F. Ameghino: patronal / L.N. Alem: patronal
- 17 de agosto: 17 de Agosto - Puan: aniversario fundacional
- 18 de agosto: Gral. Rivas - Suipacha: patronal / Tres Algarrobos - C. Tejedor: aniversario fundacional
- 20 de agosto: Guanaco - Pehuajó: patronal / Roberts - Lincoln: patronal
- 25 de agosto: Villa Sauze - Gral. Villegas: patronal / Beruti - T. Lauquen: aniversario fundacional
- 29 de agosto: La Angelita - Gral. Arenales: aniversario fundacional / Saldungaray - Tornquist: aniversario fundacional
- 30 de agosto: Magdala - Pehuajó: patronal / T. Lauquen: aniversario fundacional
Calendario de feriados 2025
Feriados inamovibles
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
- 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín
- 12 de octubre: Día de la Diversidad Cultural
- 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Feriados con fines turísticos
- 15 de agosto
- 21 de noviembre
