Se confirma un nuevo feriado que crea otro fin de semana largo: a quiénes alcanza
Este aniversario fundacional en una localidad bonaerense traerá un día libre para algunos vecinos, una oportunidad que muchos podrán aprovechar.
Aunque septiembre no cuenta con feriados nacionales, el mes ofrece varias celebraciones locales que permiten disfrutar de un fin de semana largo en distintas provincias. En este contexto, el próximo lunes 29 de septiembre, los vecinos de San Miguel Arcángel, en la provincia de Buenos Aires, tendrán la oportunidad de aprovechar un feriadolocal que conmemora su aniversario fundacional.
Los motivos del feriado del lunes 29 de septiembre
El feriado local del 29 de septiembre será exclusivo para los vecinos de San Miguel Arcángel, una localidad del partido de Adolfo Alsina, que celebra su 122° aniversario fundacional. La comunidad fue establecida el 29 de septiembre de 1903 por 15 familias de alemanes del Volga, aunque los primeros colonos llegaron a la zona en 1878, marcando los orígenes de este pueblo del sudoeste de la provincia de Buenos Aires.
Los festejos oficiales se llevarán a cabo el domingo 5 de octubre en la Cancha Parroquial, a partir de las 11:00, con entrada libre y gratuita. La jornada incluirá espectáculos de artistas invitados, juegos, una feria de artesanos y emprendedores, y un patio gastronómico, ofreciendo un plan completo para toda la familia.
El próximo fin de semana largo en Argentina será del viernes 10 al domingo 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, trasladado al viernes 10 según la Resolución 139/2025 para impulsar el turismo interno y el consumo. Los siguientes fines de semana largos confirmados son el Día de la Soberanía Nacional del 21 al 24 de noviembre y el Día de la Virgen María del 6 al 8 de diciembre.
Calendario de feriados 2025
Feriados inamovibles:
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
- 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables:
- 12 de octubre: Día de la Diversidad Cultural
- 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Feriados con fines turísticos:
- 21 de noviembre
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario