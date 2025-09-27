Se confirma un nuevo feriado que crea otro fin de semana largo: a quiénes alcanza

Los motivos del feriado del lunes 29 de septiembre

El feriado local del 29 de septiembre será exclusivo para los vecinos de San Miguel Arcángel, una localidad del partido de Adolfo Alsina, que celebra su 122° aniversario fundacional. La comunidad fue establecida el 29 de septiembre de 1903 por 15 familias de alemanes del Volga, aunque los primeros colonos llegaron a la zona en 1878, marcando los orígenes de este pueblo del sudoeste de la provincia de Buenos Aires.