Por otra parte, Burlando anticipó que la familia de la víctima no tiene previsto apelar la resolución judicial. De esta manera, la querella dio por cumplido su objetivo en el proceso, luego de haber solicitado una pena de 11 años y dos meses de prisión durante los alegatos.

Finalmente, el abogado hizo referencia a la posibilidad de una reparación económica para los familiares de Díaz y explicó que existen menores involucrados. "Hay menores en el medio, hay que asegurar techo y educación", señaló al abordar las consecuencias que dejó el crimen en el entorno de la víctima.