Qué dijo Fernando Burlando tras la condena a Pity Álvarez: "La familia de Cristian se fue con una respuesta"
El abogado, representante de la familia de Cristian Díaz, se mostró conforme con el fallo que condenó al músico a 12 años de prisión.
Fernando Burlando rompió el silencio después de que la Justicia condenara a Cristian "Pity" Álvarez a 12 años de prisión por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano. El abogado, que representó a la familia de la víctima junto a Fabián Améndola, expresó su conformidad con la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 y destacó la respuesta judicial que recibieron los familiares.
"Vimos un tribunal con un aplomo y una idea de lo que es el sentido común muy elevado", sostuvo Burlando al referirse al desarrollo del proceso. Además, aseguró: "Nosotros estamos conformes". En ese sentido, consideró que la sentencia permitió que la familia de Díaz encontrara una respuesta después de varios años de espera: "La familia de Cristian se fue con una respuesta de parte de la Justicia, que la necesitaba".
Uno de los aspectos sobre los que también se pronunció fue la responsabilidad del músico en el homicidio y su situación al momento del hecho. "Pity no estaba bien, lo corroboro y reconozco. Pero estaba en su sano juicio y asesinó a Cristian", afirmó el abogado, en una de sus declaraciones más contundentes después de conocerse el fallo.
Qué dijo Fernando Burlando sobre el arresto domiciliario de Pity Álvarez
Burlando también se refirió a las condiciones en las que el músico deberá cumplir la condena. En este punto, explicó que la querella había solicitado que no permaneciera en libertad y que se contemplara la posibilidad de un arresto domiciliario. "Pity estaba en libertad y nosotros pedimos el arresto domiciliario. Era un peligro", manifestó.
El abogado también aclaró que, por el momento, Álvarez no estaría en condiciones de abandonar la institución psiquiátrica en la que permanece internado. "No está en condiciones de que le den el alta de la clínica todavía", sostuvo. Sobre el tratamiento, agregó que la internación podría ayudarlo a recomponer su situación personal y sus problemas vinculados con las drogas.
Por otra parte, Burlando anticipó que la familia de la víctima no tiene previsto apelar la resolución judicial. De esta manera, la querella dio por cumplido su objetivo en el proceso, luego de haber solicitado una pena de 11 años y dos meses de prisión durante los alegatos.
Finalmente, el abogado hizo referencia a la posibilidad de una reparación económica para los familiares de Díaz y explicó que existen menores involucrados. "Hay menores en el medio, hay que asegurar techo y educación", señaló al abordar las consecuencias que dejó el crimen en el entorno de la víctima.
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