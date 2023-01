Fernando Burlando sobre los asesinos de Fernando Báez Sosa: "Matar les dio hambre"

Consideró que “a Thomsen el llanto de su mamá le generó algo emocional y pidió declarar, creo yo que de una manera muy poco preparada”.

“Uno compara las imágenes con lo que dice él y se equivocó. Eso seguramente fue una agresión anterior. Acá no hubo pelea, no fue un incidente. No le restemos el valor a lo que fue: un brutal asesinato", puntualizó el abogado de la familia de Fernando Báez Sosa.

"No creo que la declaración de Thomsen haya sido guionada. Habla de cosas que no pasan en los videos. En los videos él está casi ocho minutos practicando una emboscada y él dice que alguien le pega. Nadie le pega, está todo filmado. Es bastante infantil. Si nos mintió en la cara, dijo que le habían pegado y que reaccionó, y no reconoció que Enzo Comelli, Ciro Pertossi y él invaden a Fernando y lo atacan por detrás, si no reconoce eso, ¿por qué le voy a creer las disculpas?", agregó.

Sobre las excusas propiciadas por Thomsen en su declaración, cuando alegó que estaba alcoholizado y en shock, Burlando lanzó: “Ni siquiera está probado. ¿Lo ven caminando tambaleando? Se mandaban mensajes, programaban qué iban a hacer, se fueron a comer… ¡Matar les dio hambre! Lo más salvaje y bizarro, saber que mataste a una persona y te vas a comer…”.

Ayer, luego de las declaraciones de Juan Pedro Guarino y Tomás ítalo Colazo, Burlando publicó un mensaje en sus redes sociales donde consideró: “Me queda la duda si los testigos pudiendo convertirse en héroes, optaron por la triste comodidad de no comprometerse ante los asesinos. Les recuerdo que el que queda bien con Dios y con el diablo, solo queda bien con el diablo. Lamentablemente hoy dejaron pasar una oportunidad”.

Al respecto hoy agregó: “Entiendo que eran testigos comprometidos con los acusados, fueron amigos, pero tenían la oportunidad de decir la verdad porque eran testigos privilegiados y todos entraron en shock. Es muy loco que los salvajes entren en shock, eran testigos del salvajismo porque no era la primera vez que salían con los acusados. Que entren en shock me dio pena, porque si realmente tenían congoja y querían ofrecer las condolencias a la familia, el mejor tributo era aclarar qué hizo puntualmente cada uno de los acusados. Fue una verdad a medias”.

"Los únicos que van a convivir con la angustia y el dolor de perder un hijo son los padres de Fernando. Las culpas hay que asumirlas", sumó.