Derrumbe en Parque Patricios: piden imputar a la constructora

Nueva evacuación en Parque Patricios y la respuesta de la empresa

En las últimas horas, la tensión volvió a escalar en la zona cuando trascendió que los vecinos de la torre A (sector 2 de EBA) debieron realizar una nueva evacuación preventiva. El operativo se desencadenó tras el alerta generada por una ventana estructural que apareció doblada. Ante la denuncia vecinal, la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencia de la Ciudad de Buenos Aires realizó una inspección técnica en conjunto con la constructora.