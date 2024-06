Fernando Burlando volvió a hablar de Loan Danilo Peña y apuntó contra Valdés

Hace ya 17 días que Loan Danilo Peña falta de su casa y la causa no para de tomar giros inesperados. El letrado Fernadno Burlando, que representa a la familia, dialogó con Guillermo Favale en Argentina en vivo, por C5N, donde remarcó que trabajadores judiciales correntinos "no solamente no trabajaban los domingos sino que no hicieron ningún tipo de medida que tenga que ver con el sentido común de cualquier investigación", y adelantó que va a pedir que se revise su accionar.