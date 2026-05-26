Filmaron a un nene manejando una moto y haciendo peligrosas maniobras en una avenida de Santa Fe
Todo fue grabado por otro automovilista en plena tarde de feriado, mientras la zona estaba colmada de vehículos y peatones.
El video de un nene conduciendo una moto en medio de una avenida en la ciudad de Santa Fe generó preocupación e indignación. Las imágenes fueron grabadas por un automovilista durante el feriado del 25 de Mayo y rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.
La secuencia fue registrada durante la tarde del lunes sobre la avenida Almirante Brown, a la altura del cruce con la calle Calcena, una de las zonas más transitadas de la capital santafesina durante los fines de semana y feriados.
Según se puede observar en el video viralizado, el nene manejaba la moto sobre el carril derecho, pegado a los autos estacionados y siguiendo a otro rodado que circulaba con las balizas encendidas y donde viajaba un hombre con otro menor de acompañante. El asombro fue tal que incluso una mujer que se encontraba sobre el cordón de la vereda se dio vuelta para ver la situación.
Pese a que el chico llevaba el casco colocado - al igual que los integrantes de la otra moto - las imágenes mostraron distintas situaciones de riesgo. En uno de los momentos del video se observa cómo ambas motos se cruzan de manera repentina hacia el carril izquierdo por delante de dos vehículos sin colocar la luz de giro en ningún momento.
Imprudencia en Santa Fe
A esto se le suma otra maniobra imprudente, y es que ambos se colocaron con los rodados sobre la senda peatonal con el objetivo de realizar un giro en u y cruzar hacia la mano contraria.
El hecho ocurrió en una jornada donde la Costanera santafesina se encontraba especialmente concurrida por el feriado nacional y por las actividades realizadas cerca de la Casa de Gobierno. Testigos indicaron que había una gran cantidad de autos, motos y personas caminando por la zona al momento de la filmación.
La situación causó polémica en redes sociales, donde muchos usuarios apuntaron contra la irresponsabilidad del adulto y reclamaron mayores controles de tránsito.
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