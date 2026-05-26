Filmaron a un nene manejando una moto y haciendo peligrosas maniobras en una avenida de Santa Fe

A esto se le suma otra maniobra imprudente, y es que ambos se colocaron con los rodados sobre la senda peatonal con el objetivo de realizar un giro en u y cruzar hacia la mano contraria.

El hecho ocurrió en una jornada donde la Costanera santafesina se encontraba especialmente concurrida por el feriado nacional y por las actividades realizadas cerca de la Casa de Gobierno. Testigos indicaron que había una gran cantidad de autos, motos y personas caminando por la zona al momento de la filmación.

La situación causó polémica en redes sociales, donde muchos usuarios apuntaron contra la irresponsabilidad del adulto y reclamaron mayores controles de tránsito.