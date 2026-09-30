Flores: una mujer murió tras ser arrollada por una formación del Tren Sarmiento

La circulación se mantuvo afectada durante poco más de una hora. Finalmente, a las 13.35, la empresa comunicó que el servicio había sido restablecido en forma completa entre las estaciones cabecera.

Por el momento, no fueron informadas las circunstancias en las que se produjo el arrollamiento ni la identidad de la víctima. La investigación deberá determinar cómo ocurrió el hecho.

Tren Sarmiento: la cronología de los inconvenientes durante la mañana

Demoras en el Tren Samiento

Los problemas en la circulación del Tren Sarmiento habían comenzado varias horas antes del arrollamiento ocurrido en Flores. Durante la mañana, el servicio registró interrupciones y demoras por diferentes motivos.

A las 6.26, Trenes Argentinos informó que la línea realizaba un servicio rápido entre Morón y Ramos Mejía en sentido hacia Once debido a un pasajero que se había descompensado en Haedo.

A las 6.40, la empresa comunicó que el servicio volvía a realizarse de manera completa, aunque con demoras, luego de la asistencia al pasajero descompensado.

Más tarde, a las 7.43, se informó un nuevo inconveniente: el Tren Sarmiento circulaba nuevamente con demoras por problemas técnicos. La situación fue normalizada a las 8.31, cuando se comunicó el restablecimiento del servicio habitual.

Pero las complicaciones reaparecieron a las 10.13, cuando la línea volvió a reportar demoras debido a problemas técnicos.

Finalmente, cerca del mediodía ocurrió el episodio fatal en Flores. A las 12.20, el servicio quedó limitado entre Liniers y Moreno por la colisión con una persona. El SAME confirmó posteriormente que se trataba de una mujer de 56 años, quien murió en el lugar.

A las 13.35, el Tren Sarmiento informó que el servicio había recuperado su recorrido completo entre las cabeceras.