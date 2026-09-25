Trenes Argentinos anunció que la línea Mitre no funcionará este fin de semana: cómo viajar de Tigre a Retiro
Además, los trenes de la línea Sarmiento, que une la estación de Once con el Conurbano bonaerense, también verán afectados sus servicios por obras planificadas.
Trenes Argentinos informó en las últimas horas que habrá cortes programados y servicios reducidos durante el fin de semana del sábado 26 y domingo 27 de septiembre debido a varios trabajos de renovación de infraestructura en el marco de la Emergencia Ferroviaria.
Los cronogramas serán diferentes según el día y el ramal, pero las modificaciones más importantes alcanzarán a las líneas Mitre -que no funcionará- y Sarmiento, cuyo servicio estará reducido y funcionará únicamente entre Once y Castelar.
En la línea Mitre, el ramal Retiro-Tigre permanecerá completamente interrumpido durante el sábado y el domingo, por lo que desde Trenes Argentinos pusieron a disposición del público el listado de colectivos para viajar entre la Ciudad de Buenos Aires y el norte del Conurbano.
Además, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre circularán con recorridos reducidos: el primero unirá las estaciones de Belgrano R y José León Suárez, y el segundo cumplirá con el recorrido entre Belgrano R y Bartolomé Mitre.
En otras palabras, ninguno de los tres ramales eléctricos de la línea Mitre llegará a Retiro durante el fin de semana.
Las modificaciones fueron programadas desde Trenes Argentinos para avanzar con trabajos que requieren períodos de intervención superiores a los disponibles durante las habituales ventanas nocturnas sin servicio.
En el ramal Tigre, las tareas se concentrarán en San Isidro y Olivos, donde se renovarán aparatos de vía (ADV), dispositivos fundamentales que permiten que los trenes pasen de una vía a otra. Cerca de la estación San Isidro se trabajará sobre el aparato situado entre Sáenz Peña y Alem, mientras que en Olivos la intervención se realizará sobre el mecanismo ubicado entre Villate y Corrientes.
La línea Sarmiento tendrá modificaciones durante el domingo 27 de septiembre, cuando el ramal Once-Moreno funcionará únicamente entre Once y Castelar, pero el cronograma previsto establece que el lunes 28 de septiembre retomará su recorrido y frecuencias habituales.
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