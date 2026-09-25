Trenes Argentinos anunció que la línea Mitre no funcionará este fin de semana: cómo viajar de Tigre a Retiro

Las modificaciones fueron programadas desde Trenes Argentinos para avanzar con trabajos que requieren períodos de intervención superiores a los disponibles durante las habituales ventanas nocturnas sin servicio.

En el ramal Tigre, las tareas se concentrarán en San Isidro y Olivos, donde se renovarán aparatos de vía (ADV), dispositivos fundamentales que permiten que los trenes pasen de una vía a otra. Cerca de la estación San Isidro se trabajará sobre el aparato situado entre Sáenz Peña y Alem, mientras que en Olivos la intervención se realizará sobre el mecanismo ubicado entre Villate y Corrientes.

La línea Sarmiento tendrá modificaciones durante el domingo 27 de septiembre, cuando el ramal Once-Moreno funcionará únicamente entre Once y Castelar, pero el cronograma previsto establece que el lunes 28 de septiembre retomará su recorrido y frecuencias habituales.