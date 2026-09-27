El Gobierno acortó dos líneas de trenes: alternativas de viaje

Para completar el trayecto hasta Moreno, los usuarios pueden recurrir a las siguientes líneas de transporte automotor:

Castelar a Ituzaingó: líneas 395 o 236 (ramal K, Merlo Gómez por Ituzaingó).

líneas 395 o 236 (ramal K, Merlo Gómez por Ituzaingó). Castelar hasta Merlo: líneas 136 y 392 (con paradas intermedias en Ituzaingó y San Antonio de Padua).

líneas 136 y 392 (con paradas intermedias en Ituzaingó y San Antonio de Padua). Castelar hasta Paso del Rey: línea 336 (recorre Ituzaingó, Padua, Merlo y Paso del Rey).

línea 336 (recorre Ituzaingó, Padua, Merlo y Paso del Rey). Trayecto completo hasta Moreno: combinación de las líneas 395 y 422 (recorrido 01 Ituzaingó), o el servicio semirápido de la línea 269 (ramal C Moreno por autopista directo).

Ambos servicios retomarán sus cronogramas y trayectos habituales de cabecera a cabecera a partir del lunes 28 de septiembre.