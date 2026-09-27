El Gobierno acortó dos líneas de trenes: alternativas de viaje
Por obras enmarcadas en la Emergencia Ferroviaria, las líneas Mitre y Sarmiento operan con recorridos limitados. Conocé cómo viajar en colectivo y subte.
El Gobierno nacional implementó un recorte temporal en el recorrido habitual de dos importantes líneas de trenes durante este fin de semana. Las restricciones en el servicio responden a tareas prioritarias de recambio de infraestructura y señalamiento que buscan mejorar la seguridad operacional en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Cómo funciona la Línea Mitre y cómo viajar hacia el norte
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El ramal Tigre permanece totalmente interrumpido durante el fin de semana por el recambio de aparatos de vía en San Isidro y Olivos, mientras que los ramales a José León Suárez y Bartolomé Mitre circulan limitados únicamente entre Belgrano R y las cabeceras bonaerenses, sin llegar a Retiro.
Para conectar las distintas estaciones afectadas se destacan las siguientes opciones:
- Hacia Tigre y Zona Norte: colectivos 130 (ramales A y B), 60, 203, 365, 343, o la combinación de la línea 152 con el Tren de la Costa desde Bartolomé Mitre.
- Ramal José León Suárez: líneas 152, 161, 41, 114, 169, 175, 87, 78B y 670, además de transbordar con la Línea Belgrano Norte.
- Ramal Bartolomé Mitre: combinaciones con Subte (líneas C y D), o colectivos 152, 93, 151, 41, 76, 21 y 71.
Servicio limitado en el Tren Sarmiento: cómo cubrir el tramo Castelar - Moreno
En la línea que conecta el oeste con la Ciudad de Buenos Aires, el servicio presta un recorrido restringido exclusivamente entre las cabeceras de Once y Castelar debido a obras de renovación integral de cables de señalización y circuitos de vía entre San Antonio de Padua y Merlo.
Para completar el trayecto hasta Moreno, los usuarios pueden recurrir a las siguientes líneas de transporte automotor:
- Castelar a Ituzaingó: líneas 395 o 236 (ramal K, Merlo Gómez por Ituzaingó).
- Castelar hasta Merlo: líneas 136 y 392 (con paradas intermedias en Ituzaingó y San Antonio de Padua).
- Castelar hasta Paso del Rey: línea 336 (recorre Ituzaingó, Padua, Merlo y Paso del Rey).
- Trayecto completo hasta Moreno: combinación de las líneas 395 y 422 (recorrido 01 Ituzaingó), o el servicio semirápido de la línea 269 (ramal C Moreno por autopista directo).
Ambos servicios retomarán sus cronogramas y trayectos habituales de cabecera a cabecera a partir del lunes 28 de septiembre.
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