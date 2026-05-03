Fin de semana largo: el turismo cayó un 8% y bajó el consumo en las estadías

Al mismo tiempo, algunas localidades lograron altos niveles de ocupación gracias a eventos puntuales. Fue el caso de Goya, sede de la Fiesta Nacional del Surubí; La Cumbre, con el Desafío del Río Pinto; Concordia, que recibió al TC2000; y Yerba Buena.

También se observó un crecimiento en destinos intermedios que aprovecharon agendas locales para atraer visitantes, como San Antonio de Areco, Cañuelas y Baradero, además de Villa Yacanto, Villa del Dique y San Lorenzo.

En lo que va de 2026, los cuatro fines de semana largos acumulan un total de 7.940.720 turistas y un gasto global de $2,28 billones. En ese período, la cantidad de viajeros creció un 8,1% en comparación con el mismo tramo de 2025, lo que muestra una dinámica positiva a pesar de la moderación observada en este último feriado.