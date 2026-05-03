Fin de semana largo: el turismo cayó un 8% y bajó el consumo en las estadías
El turismo por el Día del Trabajador mostró signos de desaceleración: estadías más cortas, consumo más moderado y una baja interanual en la cantidad de viajeros.
El último fin de semana largo por el Día del Trabajador dejó un saldo de 1.066.464 personas movilizándose por distintos puntos del país, con un impacto económico total estimado en $235.008 millones, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.
De acuerdo con el relevamiento, la actividad turística evidenció una desaceleración, caracterizada por escapadas más cortas y un nivel de gasto más austero. En comparación con 2025, la cantidad de viajeros se redujo un 8%, aunque vale considerar que el año pasado el feriado se extendió durante cuatro días, lo que favoreció una mayor circulación.
Uno de los cambios más marcados fue la duración de las estadías, que cayó un 25,9% respecto al año anterior. A su vez, el gasto diario promedio por visitante se ubicó en $110.181, lo que representa una baja real del 1,6% interanual. En términos globales, el desembolso en sectores clave como alojamiento, gastronomía, transporte y actividades recreativas registró una contracción real del 32,9%.
Desde CAME señalaron que el movimiento no fue homogéneo en todo el país. La demanda tendió a concentrarse en destinos con propuestas consolidadas o eventos específicos, mientras que en otras regiones el flujo de turistas fue más moderado.
Entre los lugares más elegidos se destacaron la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, San Carlos de Bariloche y Puerto Iguazú, impulsados por su conectividad y variedad de oferta turística.
Al mismo tiempo, algunas localidades lograron altos niveles de ocupación gracias a eventos puntuales. Fue el caso de Goya, sede de la Fiesta Nacional del Surubí; La Cumbre, con el Desafío del Río Pinto; Concordia, que recibió al TC2000; y Yerba Buena.
También se observó un crecimiento en destinos intermedios que aprovecharon agendas locales para atraer visitantes, como San Antonio de Areco, Cañuelas y Baradero, además de Villa Yacanto, Villa del Dique y San Lorenzo.
En lo que va de 2026, los cuatro fines de semana largos acumulan un total de 7.940.720 turistas y un gasto global de $2,28 billones. En ese período, la cantidad de viajeros creció un 8,1% en comparación con el mismo tramo de 2025, lo que muestra una dinámica positiva a pesar de la moderación observada en este último feriado.
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