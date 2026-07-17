Final feliz: así fue la liberación de dos cachorros de aguará guazú en Corrientes

Con el paso de los meses, ambos ejemplares se desarrollaron de manera sostenida. Alcanzaron a pesar cerca de 20 kilos y crecieron unos 90 centímetros, sin presentar complicaciones de salud durante la rehabilitación.

"Lograr la crianza de dos aguará guazú huérfanos fue un gran desafío para la Fundación ya que eran muy pequeños cuando llegaron al CRET. Pero también es una gran satisfacción poder plasmar nuestra experiencia con esta especie y ver que podemos seguir aportando a su supervivencia", destacó Guillermo Delfino, coordinador del Programa de Especies Amenazadas de la Fundación Temaikèn.

El regreso de los aguará guazú a su hábitat natural

El emotivo regreso de dos aguará guazú a los Esteros del Iberá

Antes de autorizar la liberación, un equipo interdisciplinario evaluó cuidadosamente que Kuarahy y Jasy conservaran las conductas necesarias para desenvolverse en un ambiente silvestre. Los especialistas observaron cómo reaccionaban frente a distintos estímulos y comprobaron que ambos mantenían comportamientos compatibles con la supervivencia en la naturaleza.

Final feliz en Corrientes

Según explicó Delfino, el objetivo principal fue confirmar que los animales pudieran alimentarse, desplazarse y responder a los desafíos propios de su entorno sin depender de los humanos. En este caso, al tratarse de dos hermanos, también fue posible analizar la interacción entre ambos, un aspecto valioso para verificar su desarrollo social.

Finalmente, llegó el momento del regreso a Corrientes. Los dos aguará guazú fueron liberados el miércoles en un sector de los Esteros del Iberá elegido especialmente por ofrecer abundantes recursos naturales y suficiente espacio para que cada uno establezca su propio territorio.

Antes de recuperar la libertad, ambos fueron equipados con collares satelitales con tecnología GPS, que permitirán a los especialistas seguir sus desplazamientos, conocer cómo se adaptan al ambiente y monitorear su supervivencia durante los próximos meses.