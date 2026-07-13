Mundial 2026: pizzerías de la Calle Corrientes no venden sopa inglesa por el partido de la Selección Argentina
En la previa del duelo ante Inglaterra por el Mundial 2026, el tradicional postre conocido como sopa inglesa fue suspendido temporalmente del menú.
La euforia por la Selección Argentina en el Mundial 2026 sigue generando situaciones muy peculiares. En las últimas horas, la emblemática Pizzería Banchero decidió suspender temporalmente la venta de la sopa inglesa en la antesala del trascendental encuentro de semifinales que el equipo nacional disputará frente a Inglaterra.
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El apoyo a la Selección Argentina suma adeptos
La sorpresiva iniciativa fue impulsada por la histórica Pizzería Banchero y no tardó en volverse un fenómeno viral. En las últimas horas, otros reconocidos locales gastronómicos, como la pizzería La Americana y algunas clásicas confiterías porteñas, también se sumaron a esta particular medida de apoyo al conjunto dirigido por Lionel Scaloni.
Según trascendió desde los comercios, la tradicional porción para compartir de este postre cuesta $ 13.000 y estará disponible para el público solamente luego de que finalice el partido frente al elenco europeo. Tal como se lee en el cartel pegado en el local creador de la fugazza: "No vendemos sopa inglesa hasta después del jueves".
Cabe destacar que esta peculiar decisión gastronómica tiene un fuerte antecedente en nuestro país. Durante el tiempo que transcurrió la Guerra de Las Malvinas en 1982, muchas panaderías y pizzerías de barrio ya habían implementado el cambio de nombre o la suspensión temporal de este mismo producto como una forma de protesta y fervor patriótico.
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