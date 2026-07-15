Balearon una casa e incendiaron un auto: investigan un ataque mafioso

Posible ataque mafioso

Al revisar el frente de la vivienda, encontraron varias vainas servidas y al menos cinco impactos de bala en la puerta y en las paredes de la casa.

La gravedad del ataque quedó aún más expuesta cuando comprobaron que uno de los disparos había ingresado a la vivienda: “Uno de los proyectiles atravesó la pared e ingresó al dormitorio donde dormía mi nieto de 9 años. La bala se detuvo a escasos 20 centímetros de la cama”, contó Aguilar.

Incendio y tiroteo en Corrientes: qué determinaron las pericias

Policía de Corrientes

Las pericias realizadas por técnicos policiales de la Unidad Regional V determinaron que los disparos fueron efectuados con una pistola calibre 9 milímetros, un arma de uso habitual en fuerzas de seguridad.

Además, confirmaron que el incendio del auto había sido intencional. De acuerdo con la investigación, los atacantes abrieron la parte trasera del vehículo e introdujeron una botella con combustible, lo que provocó una fuerte explosión y la destrucción total.

El hombre aseguró que la rápida reacción de los vecinos evitó una tragedia aún mayor. Según relató, fueron ellos quienes comenzaron a arrojar piedras contra la vivienda para despertar a la familia mientras daban aviso a los bomberos.

Además, el humo generado por el incendio casi provoca la asfixia de los nietos de Aguilera y de su exesposa, quienes se encontraban dentro de la vivienda. "Gracias a los vecinos seguimos vivos. Si no actuaban, esto iba a ser una masacre por falta de oxígeno", afirmó.

Las víctimas exigen respuestas de la Justicia

Tras el hecho, la familia denunció sentirse desprotegida y aseguró que, varios días después del ataque, todavía no había recibido respuestas concretas por parte de la Justicia ni de la Policía. Aguilar también lamentó que algunos vecinos se negaran a entregar las imágenes registradas por sus cámaras de seguridad, material que podría resultar clave para identificar a los responsables.

Aunque Aguilera afirmó no tener deudas ni conflictos personales que expliquen semejante ataque, sospecha que el hecho podría estar relacionado con su trabajo trasladando pacientes hacia hospitales de Santo Tomé y Paso de los Libres.

Esa hipótesis es una de las líneas de investigación que analiza la Justicia, que por el momento no descarta que se haya tratado de un ataque mafioso.