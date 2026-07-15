Balearon una casa e incendiaron un auto: investigan un ataque mafioso
Uno de los disparos atravesó ingresó al dormitorio donde dormía mi nene de 9 años. Ocurrió en la provincia de Corrientes.
Lo que en un primer momento parecía ser el incendio accidental de un auto terminó revelando una violenta agresión contra una familia de la localidad de Alvear, provincia de Corrientes. Tras apagar las llamas, a la mañana siguiente los propietarios descubrieron que la casa había sido atacada a tiros y ahora la Justicia investiga un posible ataque mafioso.
El episodio ocurrió el sábado cerca de las dos de la madrugada en un domicilio del barrio 38 Viviendas. Jorge Aguilera, remisero y comerciante, se despertó sobresaltado con los gritos de su hijo, quien le avisó que el auto familiar, un Volkswagen Gol Country, se estaba incendiando en la vereda.
Bomberos y efectivos policiales llegaron rápidamente para apagar las llamas. Para ese momento, tanto la familia como el personal de emergencia creyeron que el fuego había sido provocado por un desperfecto mecánico o eléctrico.
El auto quedó completamente destruido por las llamas. "En ese momento pensamos que el auto se había prendido fuego solo por un cortocircuito. Estábamos de madrugada, no miramos bien y nos volvimos a dormir", contó Aguilera en una entrevista con FM Ciudad de Santo Tomé.
Sin embargo, a la mañana siguiente, la situación dio un giro inesperado.
Posible ataque mafioso
Al revisar el frente de la vivienda, encontraron varias vainas servidas y al menos cinco impactos de bala en la puerta y en las paredes de la casa.
La gravedad del ataque quedó aún más expuesta cuando comprobaron que uno de los disparos había ingresado a la vivienda: “Uno de los proyectiles atravesó la pared e ingresó al dormitorio donde dormía mi nieto de 9 años. La bala se detuvo a escasos 20 centímetros de la cama”, contó Aguilar.
Incendio y tiroteo en Corrientes: qué determinaron las pericias
Las pericias realizadas por técnicos policiales de la Unidad Regional V determinaron que los disparos fueron efectuados con una pistola calibre 9 milímetros, un arma de uso habitual en fuerzas de seguridad.
Además, confirmaron que el incendio del auto había sido intencional. De acuerdo con la investigación, los atacantes abrieron la parte trasera del vehículo e introdujeron una botella con combustible, lo que provocó una fuerte explosión y la destrucción total.
El hombre aseguró que la rápida reacción de los vecinos evitó una tragedia aún mayor. Según relató, fueron ellos quienes comenzaron a arrojar piedras contra la vivienda para despertar a la familia mientras daban aviso a los bomberos.
Además, el humo generado por el incendio casi provoca la asfixia de los nietos de Aguilera y de su exesposa, quienes se encontraban dentro de la vivienda. "Gracias a los vecinos seguimos vivos. Si no actuaban, esto iba a ser una masacre por falta de oxígeno", afirmó.
Las víctimas exigen respuestas de la Justicia
Tras el hecho, la familia denunció sentirse desprotegida y aseguró que, varios días después del ataque, todavía no había recibido respuestas concretas por parte de la Justicia ni de la Policía. Aguilar también lamentó que algunos vecinos se negaran a entregar las imágenes registradas por sus cámaras de seguridad, material que podría resultar clave para identificar a los responsables.
Aunque Aguilera afirmó no tener deudas ni conflictos personales que expliquen semejante ataque, sospecha que el hecho podría estar relacionado con su trabajo trasladando pacientes hacia hospitales de Santo Tomé y Paso de los Libres.
Esa hipótesis es una de las líneas de investigación que analiza la Justicia, que por el momento no descarta que se haya tratado de un ataque mafioso.
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