Juicio por Loan Peña: una de las tías declaró y reconstruyó cómo fue el operativo policial

En otro momento de su declaración, Gabina explicó que en la pericia odorífica estaba como custodia en el exterior y que, cuando los testigos salieron, informaron que el resultado había sido positivo.

Sobre el tema de las prendas de Loan, relató: "No hubo secuestro de ropa, solo me dijeron que le pidiera un jogging a la familia porque estaba perdido". Agregó: "Esa ropa me la dio Alejandra Maldonado, quien la sacó de un cesto de ropa sucia en la casa de Loan y la puso en una bolsa. No la registré y ella no usó guantes para dármela. Debí haber labrado un acta de secuestro". Además, indicó que "esa bolsa se la di a Maciel, pero no sé dónde terminó, era para los canes de Paso de los Libres".

Durante su testimonio, se mostró la conocida fotografía del almuerzo, con el propósito de identificar a los implicados en el caso.