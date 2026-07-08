Juicio por Loan Peña: una de las tías declaró y reconstruyó cómo fue el operativo policial
En la novena audiencia por el caso declararán Gabina Valeria Noguera, Lidia Isabel Noguera y el padre de Antonio Benítez. Habló del día que desapareció el nene.
El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña continúo este miércoles con la novena audiencia en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional en Corrientes.
Una de las que brindó di testimonio fue Gabina Noguera, tía de Loan y oficial de policía en Corrientes. Durante su declaración, reconstruyó el operativo que se llevó a cabo el día que su sobrino desapareció, afirmando: "Necesitamos saber qué pasó, ese es mi único interés".
El 13 de junio de 2024, Gabina se encontraba fuera de servicio, pero recibió un mensaje del comisario Walter Maciel, uno de los implicados en el caso, quien ordenó que todos los efectivos se pusieran a disposición para la búsqueda. "Primero recibí un mensaje de WhatsApp de Maciel preguntándome si tenía familiares en El Algarrobal, a lo que le respondí que mis abuelos habían vivido allí. Luego, me consultó sobre María Noguera y José Peña, pero me enteré de lo de Loan a través de un mensaje de mi cuñada", relató.
Gabina recordó que, poco después, el comisario envió un mensaje al grupo de trabajo solicitando que todos se presentaran. "Le escribí por privado explicándole que mi auto no funcionaba, pero que buscaba una niñera para mi hija y que iría igual. A las 19 hs me presenté en la comisaría", contó.
Además, mencionó que se enteró de la falsa alarma sobre la aparición de Loan a través de varios estados de WhatsApp de los vecinos, según pudo informar la agencia Noticias Argentinas. Un aspecto que generó inquietud fue que, el 17 de junio, los dos autos de María Victoria Caillava y Carlos Pérez estaban estacionados en la parte trasera de la comisaría y, en ese momento, "no tenían precintos", aunque no pudo confirmar si existían registros de esos ingresos.
En otro momento de su declaración, Gabina explicó que en la pericia odorífica estaba como custodia en el exterior y que, cuando los testigos salieron, informaron que el resultado había sido positivo.
Sobre el tema de las prendas de Loan, relató: "No hubo secuestro de ropa, solo me dijeron que le pidiera un jogging a la familia porque estaba perdido". Agregó: "Esa ropa me la dio Alejandra Maldonado, quien la sacó de un cesto de ropa sucia en la casa de Loan y la puso en una bolsa. No la registré y ella no usó guantes para dármela. Debí haber labrado un acta de secuestro". Además, indicó que "esa bolsa se la di a Maciel, pero no sé dónde terminó, era para los canes de Paso de los Libres".
Durante su testimonio, se mostró la conocida fotografía del almuerzo, con el propósito de identificar a los implicados en el caso.
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