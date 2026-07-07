Juicio por la desaparición de Loan Peña: qué dijeron tres testigos clave

"Tenía un buzo con una capucha, levantó la mano, me salió al cruce, con una linterna en la mano", declaró al recordar que Benítez “lo detuvo” alrededor de las 20:30 cuando se dirigía hacia la zona donde buscaban a Loan. También aclaró que, a su criterio, "no tuvo ninguna actitud sospechosa" y señaló que luego él se fue hasta la casa de la abuela del niño para seguir con la búsqueda. Además, afirmó que desconocía la aparición del botín de Loan.

Diego "Huevo" Peña habló sobre la zona en la que desapareció Loan Peña

La declaración de Diego Arnaldo "Huevo" Peña era una de las más esperadas porque estuvo presente en el almuerzo del 13 de junio en la casa de Catalina.

El testigo explicó que llegó a la vivienda recién al día siguiente de la desaparición de Loan porque se encontraba trabajando en una obra en Goya junto a su suegro, José Núñez. Durante su exposición describió con detalle la geografía del lugar donde el nene fue visto por última vez.

Búsqueda de Loan Danilo Peña: buzos rastrillan una laguna

"Hay un monte por la zona entre la vivienda de Catalina y la tranquera del naranjal. Hay un camino en donde pasa el monte por el medio, no se ve desde la casa", afirmó ante las preguntas de la fiscalía. También indicó que la casa de la abuela se encuentra a unos “seis o siete minutos” caminando del naranjal y confirmó la existencia de una laguna cercana.

Peña también relató el impacto que la desaparición tuvo en su familia. Contó que su hija, que entonces tenía siete años, le dijo que "no quería que le pase lo mismo que a Loan" y "no quería comer", recordó.

Además, sostuvo que "nunca fue peligrosa la zona del naranjal y tampoco donde se encontró el botín" y negó haber llevado a su hija al lugar para participar de alguna reconstrucción de los hechos.

Por el contrario, confirmó: “El día 13 de junio mi hija estuvo en el naranjal, y dijo que Benítez no le dijo nada acerca de lo que le pasó a Loan”.

Roque Valeriano Noriega habló sobre las huellas halladas en el barro

Las huellas halladas en el rastrillaje

El tercer testigo fue Roque Valeriano Noriega, quien participó activamente de la búsqueda de. Antes de comenzar su declaración manifestó: "Quiero que se sepa la verdad que pasó con Loan".

Contó que recibió la noticia mientras arreglaba un auto y que recorrió unos nueve kilómetros en moto hasta llegar a la casa de Catalina entre las 18:30 y las 19. Allí preguntó dónde había desaparecido el niño y comenzó la búsqueda en la zona de la tapera de Caballero.

Según declaró, en ese momento únicamente encontró a Laudelina Peña junto a un vecino conocido como "Don Chiche". Aseguró que ella solo le dijo: "Loan se perdió en el naranjal".

Noriega relató que al día siguiente, mientras buscaba junto a otras dos personas montadas a caballo, encontraron una serie de huellas en el barro.

"Más adelante había más, saqué mi celular y empecé a filmar y sacar fotos. Se veían más claritas adelante, como que estaban los pies descalzos", afirmó.

También describió que permanecieron alrededor de 40 minutos en el lugar y explicó que las marcas parecían corresponder a dos personas al ingresar y a una sola al salir. Indicó que envió las imágenes a las autoridades cuando logró recuperar señal telefónica.

Por otra parte, aseguró que cuando llegó a la zona del naranjal "no había nadie", descartando que el lugar estuviera preservado por personal policial en ese momento. Además, sostuvo que recién más tarde se enteró, a través de un estado de WhatsApp, del hallazgo del botín que habría pertenecido a Loan.