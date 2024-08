Robo en Florencio Varela: un nene atacó con una escoba a unos ladrones para defender a su mamá

En las imágenes se observa el momento en el que dos delincuentes ingresaron al local, amenazando a la mujer y exigiéndole que les entregara el dinero de la caja registradora.

Inmediatamente, el nene rompió en llanto ante la violencia que ejercían los ladrones con su madre, pero, en medio de los gritos desconsolados, tomó un palo de escoba e intentó espantar a los delincuentes para defender a su madre.

“Se cree un superhéroe, se la pasa jugando con eso y creo que eso lo impulsó a defenderme con lo que tenía, que en ese momento era la escoba. Al final del video se ve que incluso le quiere dar una patada. Él pensó en defenderme”, comentó la mamá del menor.

Las imágenes de las cámaras no solo captaron los movimientos del nene en medio del terror, sino también sus gritos y llantos: “Fue una situación horrible. No pude volver a ver el video. No puedo escuchar a mi hijo llorar así, es muy desesperante su llanto”, dijo su madre.

En medio del drama, la víctima destacó que el robo “fue rápido” y que los ladrones se fueron del lugar tras lograr su objetivo: “Gracias a dios que no nos hicieron nada. Hoy puedo abrazar a mi hijo y estamos los dos bien. Se llevaron cosas, pero todo se va a reponer”.

Los delincuentes finalmente se llevaron algo de dinero y algunas pertenencias del lugar y escaparon en un vehículo donde los esperaba un tercer ladrón.

