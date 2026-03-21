Defensa y Justicia brilló con 10 y venció a Unión de Santa Fe

El desahogo total en las tribunas llegó a los 24 minutos del complemento. Tras una excelente maniobra colectiva y un centro preciso ejecutado por Aarón Molinas, apareció Lucas Souto por el segundo palo para conectar el balón y abrir el marcador, desatando la locura de los simpatizantes locales que no paraban de alentar a su equipo bajo la adversidad.

Embed - EL HALCÓN vuela alto en el Tito Tomaghello y quiebra al TATENGUE | #DyJ 2-0 #Unión | Resumen

Lejos de conformarse con la mínima ventaja y replegarse excesivamente contra su propia área, el "Halcón" logró sostener la intensidad física y futbolística. La recompensa a este enorme despliegue llegó a los 34 minutos, cuando Juan Manuel Gutiérrez sentenció la historia marcando el 2 a 0 definitivo que aniquiló cualquier esperanza de remontada por parte del conjunto tatengue.

Con este resultado fundamental, la institución de Florencio Varela sumó una victoria de muchísimo peso ante un rival directo en la tabla de posiciones. De este modo, alcanzó la línea de los 19 puntos, sacándole tres unidades de ventaja a su rival de turno. Además, logró encadenar su segundo triunfo consecutivo, ratificando su excelente momento luego de la histórica goleada por 5-2 que le había propinado a San Lorenzo en la jornada pasada.

Síntesis de Defensa y Justicia 2-0 Unión de Santa Fe