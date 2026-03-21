Defensa y Justicia brilló con 10 y venció a Unión de Santa Fe
Pese a sufrir una temprana expulsión, Defensa y Justicia se hizo gigante en Florencio Varela y derrotó por 2 a 0 a Unión por la fecha 12 del Apertura.
En un partido repleto de adversidades, Defensa y Justicia demostró un enorme carácter para quedarse con un triunfo vital. Por la fecha doce del Torneo Apertura, el conjunto de Florencio Varela superó como local por 2 a 0 a Unión de Santa Fe, logrando reponerse a jugar con un hombre menos desde la primera mitad.
Las expulsiones que complicaron a Defensa y Justicia
El encuentro disputado en el mítico estadio Norberto Tomaghello comenzó con una intensidad abrumadora, típica de dos equipos que buscan ser protagonistas en la actual temporada del fútbol argentino. Sin embargo, el desarrollo táctico planificado en la semana sufrió un giro radical e inesperado a los 34 minutos de la etapa inicial. El árbitro principal del encuentro, Felipe Viola, no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa a Rubén Botta tras una fuerte infracción considerada como conducta violenta.
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La tensión en Florencio Varela escaló rápidamente. Tan solo un minuto después de la expulsión del talentoso mediocampista, el entrenador Mariano Soso también fue expulsado del campo de juego por sus reiterados y efusivos reclamos al cuerpo arbitral. De esta manera, el dueño de casa se fue al descanso no solo sin goles en el marcador, sino con un escenario verdaderamente complejo: sin su técnico en el banco de suplentes y con inferioridad numérica para afrontar los 45 minutos complementarios.
Los goles de la victoria del "Halcón"
En la segunda mitad, el equipo visitante intentó lógicamente capitalizar el hombre de más. Adelantó sus líneas, manejó la posesión de la pelota y generó algunas aproximaciones de peligro sobre el arco rival. No obstante, se encontró con una muralla defensiva sumamente sólida y ordenada, que supo resistir los embates con inteligencia y paciencia, esperando el momento exacto para golpear de contragolpe.
El desahogo total en las tribunas llegó a los 24 minutos del complemento. Tras una excelente maniobra colectiva y un centro preciso ejecutado por Aarón Molinas, apareció Lucas Souto por el segundo palo para conectar el balón y abrir el marcador, desatando la locura de los simpatizantes locales que no paraban de alentar a su equipo bajo la adversidad.
Lejos de conformarse con la mínima ventaja y replegarse excesivamente contra su propia área, el "Halcón" logró sostener la intensidad física y futbolística. La recompensa a este enorme despliegue llegó a los 34 minutos, cuando Juan Manuel Gutiérrez sentenció la historia marcando el 2 a 0 definitivo que aniquiló cualquier esperanza de remontada por parte del conjunto tatengue.
Con este resultado fundamental, la institución de Florencio Varela sumó una victoria de muchísimo peso ante un rival directo en la tabla de posiciones. De este modo, alcanzó la línea de los 19 puntos, sacándole tres unidades de ventaja a su rival de turno. Además, logró encadenar su segundo triunfo consecutivo, ratificando su excelente momento luego de la histórica goleada por 5-2 que le había propinado a San Lorenzo en la jornada pasada.
Síntesis de Defensa y Justicia 2-0 Unión de Santa Fe
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