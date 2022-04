Una empleada de un restaurante quemó que aceite hirviendo a una nena de 3 años en Florencio Varela

hospital de niños la plata

La mujer contó que mientras esperaban que les trajeran la comida Briana se levantó de la mesa porque tenía ganas de ir al baño y, casi en paralelo, una empleada del local salió de repente de la cocina y se tropezó con la nena. “Llevaba una sartén con aceite hirviendo y se le volcó encima”, dijo la mujer al programa Nosotros a la Mañana.

Los segundos posteriores fueron dramáticos. Graciela recuerda los gritos de dolor de su hija y a ella misma pidiendo ayuda pero estaban prácticamente solas. Solo había una pareja además de ellas comiendo en el lugar y llamaron a una ambulancia, que nunca llegó. “Nos trasladó un patrullero porque no vino nadie”, remarcó la mujer.

Briana recibió las primeras curaciones en el hospital más cercano, pero debido a la gravedad de las quemaduras que presentaba la derivaron primero al Hospital de Quemados y después, como allí no había cama, fue trasladada al Hospital de Niños platense, donde sigue internada y no descartan todavía someterla a un trasplante de piel si la evolución de la menor no es la que esperan.

“Tiene toda la cara, el cuello, los brazos quemados, me parte el alma verla así”, precisó la mujer. Por otro lado, hizo hincapié en “el abandono de persona” que sintió por parte de los responsables del restaurante. “Todavía no se comunicaron conmigo, ni siquiera disculpas pidieron”, subrayó Graciela, tras lo cual indicó que lo único que hicieron fue tirarle “un balde de agua fría” a Briana para refrescarle la piel apenas ocurrió el accidente.

A la pequeña Briana le espera una larga recuperación para la cual se necesita mucho dinero. Su está desempleada mamá y que su marido se gana la vida como albañil, por lo que la mujer ofreció un número de celular para aquellos que puedan colaborar con su familia: 1124855883.