La Justicia de Brasil le concedió el permiso a la abogada argentina para regresar al país

Entre las opciones que analiza el juez se encuentra la homologación de ese acuerdo, lo que implicaría una condena de dos años sustituida por medidas como trabajos comunitarios, cursos vinculados a derechos humanos o el pago de una multa. Dado que se trata de una pena baja y de una persona sin antecedentes en Brasil, el cumplimiento en su país de origen aparece como una alternativa viable.

El veredicto final podría conocerse en un plazo de entre 15 y 20 días. Mientras tanto, con el hábeas corpus concedido, la abogada quedará habilitada a regresar a la Argentina y aguardar allí la definición de su situación judicial.