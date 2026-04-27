Flores: un policía de la Ciudad murió aplastado por un cartel que se cayó de la autopista tras un choque
Un camión impactó contra un parante que sostenía el anuncio en la Autopista 25 de Mayo a la altura de la Avenida Carabobo, en Flores. El resultado fue trágico.
Un oficial de la Policía de la Ciudad murió este lunes al ser aplastado por un cartel que se cayó de la Autopista 25 de Mayo en Flores, cerca de la esquina de Membrillar y Tte. Cnel. Casimiro Recuero, en el barrio de Flores.
El oficial fue identificado como un miembro del equipo de la Comisaría Comunal 7, que se encuentra bajo la Autopista 25 de Mayo, informaron fuentes del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.
Fuentes policiales confirmaron que el origen de la trágica secuencia fue un accidente de tránsito sobre la autopista a la altura de la Avenida Carabobo, en Flores.
El accidente ocurrió alrededor de las 16, cuando un camión chocó de lleno contra uno de los postes que sostenía un cartel de tránsito sobre la mano que lleva al centro de la Ciudad de Buenos Aires.
Tras el primer impacto llegó el choque del segundo camión, que "empujó" el cartel por sobre la autopista y lo arrojó al vacío, con tan mala suerte que fue a dar justo sobre la cabeza del oficial que estaba parado en la vereda.
Un vecino de Flores llamado Facundo le relató al medio Crónica TV que durante la tarde escuchó "un sonido muy fuerte" desde su casa, y de alguna manera se convirtió en fiscal de una tragedia.
"Desde la terraza vi al cartel que había quedado a 45 grados, casi por caerse. Cuando bajé ya el cartel se había caído y vi al muchacho que estaba abajo", describió el vecino de Flores.
Según su descripción, el cartel "es verde, de chapa y con letras blancas", posiblemente con información sobre las bajadas de la autopista.
Además, Facundo señaló que al cartel "lo habían puesto hace poco".
Tras el impacto quedó interrumpido el tránsito para permitir el trabajo del equipo de la Policía Científica y de la autopista.
Mientras tanto, los choferes de los camiones fueron demorados por Policía de la Ciudad y quedaron a disposición del Juzgado Nacional 47, a cargo del juez Javier Sánchez Sarmiento, quien ordenó que las pericias queden en manos de la Policía Federal.
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