Flores: un policía de la Ciudad murió aplastado por un cartel que se cayó de la autopista tras un choque

Un vecino de Flores llamado Facundo le relató al medio Crónica TV que durante la tarde escuchó "un sonido muy fuerte" desde su casa, y de alguna manera se convirtió en fiscal de una tragedia.

"Desde la terraza vi al cartel que había quedado a 45 grados, casi por caerse. Cuando bajé ya el cartel se había caído y vi al muchacho que estaba abajo", describió el vecino de Flores.

Según su descripción, el cartel "es verde, de chapa y con letras blancas", posiblemente con información sobre las bajadas de la autopista.

Además, Facundo señaló que al cartel "lo habían puesto hace poco".

Tras el impacto quedó interrumpido el tránsito para permitir el trabajo del equipo de la Policía Científica y de la autopista.

Mientras tanto, los choferes de los camiones fueron demorados por Policía de la Ciudad y quedaron a disposición del Juzgado Nacional 47, a cargo del juez Javier Sánchez Sarmiento, quien ordenó que las pericias queden en manos de la Policía Federal.