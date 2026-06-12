Inminente regreso de las lluvias al AMBA: a qué hora de este sábado se larga

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En tanto, el comienzo del domingo estará marcado por un fuerte descenso en las temperaturas: el termómetro oscilará entre los 3°C y los 10°C, augurando una jornada sumamente fría. Para el lunes, en cambio, la máxima alcanzaría los 16°C, mientras que la mínima continuará baja: 4°C.

Según el sitio Meteored, a partir de las 17 horas llegarán las lluvias y tormentas que se extenderán hasta la medianoche. Para el domingo ya no lloverá y saldrá el sol, pero el frío amedrentará a más de uno e invitará a hacer planes caseros.

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Recomendaciones del Servicio Meteorológico ante el frío

Vestite en capas: Usá varias prendas (tipo "cebolla") y tapate siempre la cabeza, manos y cuello.

Ventilá un poco: Dejá una pequeña rendija abierta en la ventana para que circule el aire.

Mirá el fuego: La llama de la estufa debe ser siempre azul. Nunca uses las hornallas para calentar.

Tomá calor: Tomá mucha agua y bebidas calientes (té, mate, caldos).

Evitá salir: Si podés, quedate adentro, especialmente de noche.

Cuidá a los más vulnerables: Prestá atención a bebés, ancianos y mascotas, que son quienes sienten más crudamente el frío.