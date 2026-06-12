Inminente regreso de las lluvias al AMBA: a qué hora de este sábado se larga
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó las lluvias que empañarán el arranque del fin de semana. Enterate todos los detalles.
Tras dos jornadas con un tímido sol a la vista, este sábado volverá a amanecer con un cielo completamente cubierto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), a la espera de las lluvias que tendrán lugar en esta jornada, abriendo también un nuevo frente frío que afectará el domingo de porteños y bonaerenses.
A qué hora de este sábado se largan las lluvias en el AMBA
De acuerdo al informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada del sábado amanecerá con unos fríos 8°C, en tanto que la máxima podría alcanzar los 14°C. Con neblinas durante la mañana, el organismo espera que las precipitaciones lleguen durante la tarde y se extiendan hasta la noche.
En tanto, el comienzo del domingo estará marcado por un fuerte descenso en las temperaturas: el termómetro oscilará entre los 3°C y los 10°C, augurando una jornada sumamente fría. Para el lunes, en cambio, la máxima alcanzaría los 16°C, mientras que la mínima continuará baja: 4°C.
Según el sitio Meteored, a partir de las 17 horas llegarán las lluvias y tormentas que se extenderán hasta la medianoche. Para el domingo ya no lloverá y saldrá el sol, pero el frío amedrentará a más de uno e invitará a hacer planes caseros.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico ante el frío
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Vestite en capas: Usá varias prendas (tipo "cebolla") y tapate siempre la cabeza, manos y cuello.
Ventilá un poco: Dejá una pequeña rendija abierta en la ventana para que circule el aire.
Mirá el fuego: La llama de la estufa debe ser siempre azul. Nunca uses las hornallas para calentar.
Tomá calor: Tomá mucha agua y bebidas calientes (té, mate, caldos).
Evitá salir: Si podés, quedate adentro, especialmente de noche.
Cuidá a los más vulnerables: Prestá atención a bebés, ancianos y mascotas, que son quienes sienten más crudamente el frío.
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