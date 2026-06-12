 VTV: lo que sucederá con los talleres particulares en la Provincia de Buenos Aires

Además, el Gobierno bonaerense advirtió que continuará exigiendo la documentación correspondiente emitida por los centros oficiales de la provincia. En este sentido, quienes circulen sin la certificación válida de la VTV bonaerense podrán enfrentar sanciones y multas previstas por la normativa vigente.

Por otro lado, el ministro de Transporte de la provincia, Martín Marinucci, expresó reparos respecto de la reforma impulsada a nivel nacional. El funcionario sostuvo que una flexibilización de los controles requiere mecanismos de supervisión sólidos para garantizar la calidad y transparencia de las inspecciones realizadas en establecimientos privados.

Según explicó, el objetivo principal de la VTV es detectar fallas mecánicas que podrían representar un riesgo para conductores y terceros. Por ese motivo, defendió la continuidad de los controles vigentes en Buenos Aires y remarcó la importancia de preservar herramientas de fiscalización que contribuyan a mejorar la seguridad vial y prevenir accidentes de tránsito.