VTV: lo que sucederá con los talleres particulares en la provincia de Buenos Aires
Antes de realizar la VTV, los conductores deben verificar dónde hacer el trámite para evitar inconvenientes, sanciones y posibles problemas legales.
Los cambios impulsados a nivel nacional sobre la VTV generaron dudas entre miles de conductores de la provincia de Buenos Aires. La nueva normativa habilita a talleres mecánicos particulares, concesionarias e importadores a realizar la Verificación Técnica Vehicular, modificando el esquema tradicional que regía hasta ahora.
Frente a este escenario, muchos automovilistas buscan saber si las nuevas condiciones, que incluyen una mayor flexibilidad para realizar la VTV y la posibilidad de elegir distintos centros de inspección, también serán aplicadas dentro del territorio bonaerense.
Mientras avanza la implementación del sistema promovido por el Gobierno nacional, crece la expectativa por conocer cómo impactarán estas modificaciones en la provincia. En ese contexto, el Ministerio de Transporte bonaerense brindó precisiones sobre el alcance de las medidas y aclaró cuál será la situación de la VTV para los vehículos radicados en Buenos Aires.
Qué sucederá con la VTV en talleres particulares en Buenos Aires
Mediante la Resolución 32/2026 de la Secretaría de Transporte, el Gobierno nacional habilitó la apertura del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos. A partir de esta medida, talleres mecánicos independientes, concesionarias oficiales e importadores que acrediten las condiciones técnicas requeridas podrán realizar la VTV obligatoria.
Sin embargo, la implementación de este nuevo esquema dependerá de la adhesión de cada jurisdicción. En el caso de la provincia de Buenos Aires, las autoridades confirmaron que mantendrán sin cambios el sistema actual de Verificación Técnica Vehicular, por lo que los conductores bonaerenses deberán seguir realizando el trámite únicamente en las plantas habilitadas por la administración provincial.
Además, el Gobierno bonaerense advirtió que continuará exigiendo la documentación correspondiente emitida por los centros oficiales de la provincia. En este sentido, quienes circulen sin la certificación válida de la VTV bonaerense podrán enfrentar sanciones y multas previstas por la normativa vigente.
Por otro lado, el ministro de Transporte de la provincia, Martín Marinucci, expresó reparos respecto de la reforma impulsada a nivel nacional. El funcionario sostuvo que una flexibilización de los controles requiere mecanismos de supervisión sólidos para garantizar la calidad y transparencia de las inspecciones realizadas en establecimientos privados.
Según explicó, el objetivo principal de la VTV es detectar fallas mecánicas que podrían representar un riesgo para conductores y terceros. Por ese motivo, defendió la continuidad de los controles vigentes en Buenos Aires y remarcó la importancia de preservar herramientas de fiscalización que contribuyan a mejorar la seguridad vial y prevenir accidentes de tránsito.
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