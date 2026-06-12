Mapa en vivo de las lluvias en el AMBA: a qué hora se esperan las tormentas más fuertes

Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en el AMBA

Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.

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¿Adiós a las lluvias? Cómo estará el clima este domingo en el AMBA

Después de las lluvias del sábado, el domingo el panorama cambiará por completo en el AMBA: vuelve el sol, pero llega un marcado descenso de la temperatura. Con el ingreso de un frente de aire frío y seco, las precipitaciones se retirarán de forma definitiva, dando paso a una jornada con cielo mayormente despejado o apenas algo nublado.

El termómetro reflejará el impacto de este aire polar, registrando una mínima de apenas 3°C durante la mañana y una máxima que no superará los 10°C por la tarde, convirtiéndose en uno de los días más fríos de la semana.

Además, se esperan vientos moderados del sector noroeste que rotarán hacia el oeste al final del día, lo que mantendrá la sensación térmica bastante baja, especialmente en las primeras y últimas horas de la jornada. En resumen, será un domingo seco, soleado y muy invernal, ideal para planes en ambientes cerrados o para salir bien abrigado.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico ante el frío

Vestite en capas: Usá varias prendas (tipo "cebolla") y tapate siempre la cabeza, manos y cuello.

Ventilá un poco: Dejá una pequeña rendija abierta en la ventana para que circule el aire.

Mirá el fuego: La llama de la estufa debe ser siempre azul. Nunca uses las hornallas para calentar.

Tomá calor: Tomá mucha agua y bebidas calientes (té, mate, caldos).

Evitá salir: Si podés, quedate adentro, especialmente de noche.

Cuidá a los más vulnerables: Prestá atención a bebés, ancianos y mascotas, que son quienes sienten más crudamente el frío.