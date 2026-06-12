Mapa en vivo de las lluvias en el AMBA: a qué hora se esperan las tormentas más fuertes
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó la llegada de fuertes lluvias para la tarde de este sábado. Enterate todos los detalles acá.
El amague de sol de los últimos dos días llega a su fin: este sábado el AMBA amanece con el cielo totalmente encapotado. El mal tiempo se consolidará con las lluvias previstas para la primera jornada de este fin de semana, que además traerán un frente frío para dejar un domingo bastante invernal en la ciudad y el conurbano.
Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sábado arrancará con una mañana fría de 8°C y neblinas, mientras que la temperatura máxima apenas alcanzará los 14°C. El organismo prevé que las precipitaciones comiencen a media tarde y se extiendan hasta las últimas horas de la noche.
Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en el AMBA
Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.
¿Adiós a las lluvias? Cómo estará el clima este domingo en el AMBA
Después de las lluvias del sábado, el domingo el panorama cambiará por completo en el AMBA: vuelve el sol, pero llega un marcado descenso de la temperatura. Con el ingreso de un frente de aire frío y seco, las precipitaciones se retirarán de forma definitiva, dando paso a una jornada con cielo mayormente despejado o apenas algo nublado.
El termómetro reflejará el impacto de este aire polar, registrando una mínima de apenas 3°C durante la mañana y una máxima que no superará los 10°C por la tarde, convirtiéndose en uno de los días más fríos de la semana.
Además, se esperan vientos moderados del sector noroeste que rotarán hacia el oeste al final del día, lo que mantendrá la sensación térmica bastante baja, especialmente en las primeras y últimas horas de la jornada. En resumen, será un domingo seco, soleado y muy invernal, ideal para planes en ambientes cerrados o para salir bien abrigado.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico ante el frío
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Vestite en capas: Usá varias prendas (tipo "cebolla") y tapate siempre la cabeza, manos y cuello.
Ventilá un poco: Dejá una pequeña rendija abierta en la ventana para que circule el aire.
Mirá el fuego: La llama de la estufa debe ser siempre azul. Nunca uses las hornallas para calentar.
Tomá calor: Tomá mucha agua y bebidas calientes (té, mate, caldos).
Evitá salir: Si podés, quedate adentro, especialmente de noche.
Cuidá a los más vulnerables: Prestá atención a bebés, ancianos y mascotas, que son quienes sienten más crudamente el frío.
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