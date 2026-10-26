Floresta: un policía mató a una perrita callejera que había sido abandonada hace dos meses en la comisaría
De acuerdo a lo revelado por el periodista Diego Gabriele, el efectivo aseguró que la perra intentó atacarlo, algo que fue puesto en duda por los vecinos.
Un episodio de violencia institucional que combina crueldad y repudio generalizado sacude por estas horas al barrio porteño de Floresta. Un efectivo policial le disparó a quemarropa en el cuello a "Manchitas", una perra callejera que solía resguardarse y dormir habitualmente en las inmediaciones y el interior de la comisaría del barrio.
El animal falleció en el acto a causa de la herida. Tras el hecho, el agente intentó justificar su accionar alegando que la perra adoptó una actitud agresiva e intentó atacarlo, lo que lo llevó a desenfundar su arma reglamentaria y percutar el disparo mortal.
Sin embargo, la versión oficial del policía se desmoronó rápidamente gracias al testimonio de una vecina que presenció el ataque desde muy corta distancia. "No hubo ningún ataque, la perra no hizo nada. Por la dirección en la que disparó, el tiro me podría haber dado a mí", relató conmocionada la testigo, desmintiendo de forma categórica la supuesta amenaza argüida por el efectivo.
El dolor de un barrio y el reclamo de justicia en Floresta
"Manchitas" era una perra sin hogar que había sido abandonada hace aproximadamente dos meses en la zona. Desde entonces, comerciantes y residentes del barrio le brindaban alimento, agua y abrigo, convirtiéndola en un animal muy querido por la comunidad. Según relatan los propios vecinos, solía buscar refugio en la dependencia policial para protegerse del frío y las inclemencias del tiempo, donde nunca antes había registrado comportamientos violentos.
El hecho generó una profunda ola de indignación entre las personas de la zona y defensores de los derechos de los animales, quienes exigen la inmediata separación del cargo del policía involucrado, así como el inicio de las acciones penales y administrativas correspondientes por maltrato animal y uso indebido del arma de fuego.
En respuesta a la conmoción generada, los vecinos de Floresta convocaron a una manifestación en las puertas de la seccional policial, donde pidieron explicaciones a las autoridades a cargo y exigieron justicia por "Manchitas".
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