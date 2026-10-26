Floresta: un policía mató a una perrita callejera que había sido abandonada hace dos meses en la comisaría

Sin embargo, la versión oficial del policía se desmoronó rápidamente gracias al testimonio de una vecina que presenció el ataque desde muy corta distancia. "No hubo ningún ataque, la perra no hizo nada. Por la dirección en la que disparó, el tiro me podría haber dado a mí", relató conmocionada la testigo, desmintiendo de forma categórica la supuesta amenaza argüida por el efectivo.