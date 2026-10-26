Femicidio en Retiro: revelan la causa de muerte de Tatiana, la joven de 27 años hallada en un departamento

La investigación permitió vincular el número desde el que se había contactado el supuesto cliente con la causa por el crimen de Daniela Villalba. A partir de ese dato, los investigadores analizaron registros telefónicos y cámaras de seguridad para reconstruir sus movimientos.

Cuando allanaron la habitación del hotel donde se alojaba Tabella, encontraron un celular que pertenecería a Fernández.

La causa por el femicidio de Tatiana Fernández está a cargo del fiscal Matías Di Lello, mientras que la Justicia de Córdoba también busca esclarecer el crimen de Daniela Villalba. Los investigadores intentan determinar las circunstancias de ambos hechos y establecer la responsabilidad del detenido.