Femicidio en Retiro: revelan la causa de muerte de Tatiana, la joven de 27 años hallada en un departamento
La autopsia determinó que murió por asfixia mecánica por compresión. El principal sospechoso también está acusado por el crimen de otra mujer en Córdoba.
Mientras avanza la investigación por el femicidio de Tatiana Micaela Fernández, la joven de 27 años encontrada muerta este domingo en un departamento de Retiro, se conoció el resultado de la autopsia.
El estudio forense determinó que la causa de muerte fue "asfixia mecánica por compresión". Además, indicaron que la víctima presentaba lesiones de defensa en las muñecas.
El principal sospechoso es Renato Iván Tabella, de 28 años, quien fue detenido en un hotel del barrio porteño de San Nicolás, y que además es investigado por el femicidio de Daniela del Milagro Villalba, de 29 años, ocurrido el 19 de octubre en la ciudad de Córdoba.
Tatiana se había encontrado con un hombre al que conocía como "Iván" en un departamento de alquiler temporario ubicado en la calle Libertad al 1200, que compartía con una amiga, también trabajadora sexual. Preocupada porque no respondía sus mensajes, la mujer se acercó al lugar y, tras ingresar con ayuda de un cerrajero, la encontró sin vida.
De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°53, la víctima estaba sobre la cama, cubierta con una sábana. En el departamento también advirtieron que faltaba su teléfono celular y que la caja fuerte había sido manipulada.
La investigación permitió vincular el número desde el que se había contactado el supuesto cliente con la causa por el crimen de Daniela Villalba. A partir de ese dato, los investigadores analizaron registros telefónicos y cámaras de seguridad para reconstruir sus movimientos.
Cuando allanaron la habitación del hotel donde se alojaba Tabella, encontraron un celular que pertenecería a Fernández.
La causa por el femicidio de Tatiana Fernández está a cargo del fiscal Matías Di Lello, mientras que la Justicia de Córdoba también busca esclarecer el crimen de Daniela Villalba. Los investigadores intentan determinar las circunstancias de ambos hechos y establecer la responsabilidad del detenido.
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