Fuerte video en Floresta: motoquero golpeó a una mujer que lo increpó porque no la dejaba pasar

“En la mano izquierda ocupan con motos y en la mano derecha estaban ellos. Yo iba caminando a hacer las compras, empecé a hacer para un lado para saltar a una persona, se me cruzó otra con una rueda por adelante y el último era él. Nos rozamos los hombros, pero yo seguí caminando y de espalda dije: ‘que cansada que estoy que ocupen la vereda siempre”, contó la víctima en diálogo con Nosotros a la Mañana.

Y agregó, entre lágrimas: “Empezó a decirme tantas barbaridades que me di vuelta. Seguía diciéndome cosas y yo exploté de la bronca, lo empujé, me agarró de la campera, me levantó en el aire y me revoleó contra el piso como si fuese cualquier cosa”.

motoquero floresta